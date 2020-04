MALERBA est le fabricant français référent avec les plus larges gammes de blocs-portes métalliques, bois et vitrés pour tous les segments de marché en France (santé, hôtellerie, enseignement, bureaux & IGH, culture & sports, industrie & logistique, infrastructures, habitat individuel et habitat collectif).



Avec leurs performances techniques multiples (coupe-feu, D.A.S., acoustique, stabilité, thermique et antieffraction) et leurs nombreuses finitions (+ de 140 décors de portes), les blocs-portes MALERBA sont tous fabriqués sur-mesure et adaptés pour répondre aux exigences et aux aspirations esthétiques, techniques et économiques les plus variées.



Depuis sa création en 1971, Malerba s'est construit un nom et une réputation en matière de largeur de ses gammes de produits techniques, de qualité, de respect de ses engagements et de réactivité.



Tous ses produits sont conçus et fabriqués exclusivement en France, en région lyonnaise, et disposent d’un profil environnemental répondant aux exigences des constructions durables.



LIGNES DE PRODUITS COMMERCIALISES PAR MALERBA



Des centaines de références sont disponibles pour répondre aux problématiques spécifiques de chaque marché :

(produits commercialisés sous les marques MALERBA et MONTIBERT)



 Blocs-portes bois pleins

 Blocs-portes bois vitrés

 Blocs-portes métalliques habitat

 Portes métalliques techniques (PMT)

 Châssis vitrés

 Cloisons filantes

 Blocs-gaines

 Trappes

 Huisseries métalliques

 Huisseries bois