Déclencheur RF : un nouveau dispositif de déclenchement et de régulation pour portes coulissantes D.A.S. (gamme PMT)

Le Déclencheur RF est un nouveau dispositif breveté destiné à équiper de série toutes les portes coulissantes D.A.S. MALERBA. Disponible depuis juin 2022, ce système complet assure trois fonctions : le déclenchement manuel de la fermeture, le déclenchement automatique de la fermeture en cas d’alerte incendie et la régulation de la vitesse de fermeture sans à-coup.

Discret, ce système multifonctionnel laisse aussi la possibilité de maintenir la porte en position partiellement ouverte, afin de garantir le passage en cas de besoin.



Fourni en standard, il remplace 5 équipements précédemment fournis en standard ou en option, tels que le boîtier ventouse en arrière de porte, le verrouillage électromagnétique sur rail, l’amortisseur séquentiel, le ralentisseur hydraulique ou encore le boîtier de raccordement.



Simple à mettre en œuvre comme d’entretien, il nécessite le montage d’un seul élément de taille réduite, là où précédemment, il fallait monter plusieurs éléments pour assurer les mêmes fonctions.



De plus, les raccordements électriques sont minimisés grâce à la mise en place d’un bornier de raccordement automatique et sa conception assure un pilotage facile et précis de la vitesse de fermeture de la porte. Ce système novateur assure également un fonctionnement non tributaire des variations de température : une garantie de disposer toujours du même fonctionnement, quelle que soit la saison.



Disponible en 4 versions et compatible avec une installation sur rail type 4 et rail type 5, il est connecté au DAD ou au CMSI en 24 V ou 48 V à rupture grâce au boîtier de raccordement intégré, sachant qu’un bouton poussoir spécifique permet d’activer manuellement le déclenchement de la fermeture.

