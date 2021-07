Des menuiseries adaptées aux besoins des bâtiments de France

La gamme 58 Patrimoine de LEUL Menuiseries trouve aussi bien sa place dans un appartement de type haussmannien que sur un bâtiment historique. Design et performante, elle séduit les amoureux de la belle menuiserie !

La gamme 58 de LEUL Menuiseries bénéficie d’une esthétique classique et de grandes capacités énergétiques. Dans sa version « Patrimoine » son design respect la plus pure tradition, soutenu par des techniques de fabrications à la pointe de la technologie. La gamme 58 Patrimoine est aujourd’hui un produit privilégié par les architectes et les rénovateurs de bâtiments.



Reconnaissables avec ses paumelles turlupets sur le dormant, la 58 Patrimoine peut se présenter avec une espagnolette et un système mouton et gueule de loup, pour parfaire son aspect rustique. Minutieusement confectionnée dans notre atelier, la finesse de ses profils (58 mm) en fait un produit premium incontournable.



En fenêtre ou porte fenêtre, la feuillure permet de recevoir des vitrages doubles ou triples de 28 à 38 mm, pour des produits performants. Travaillée dans le chêne ou le bois exotique rouge, la 58 Patrimoine peut se présenter en finition incolore ou pré-peinte blanche avec un traitement IFH. Pour une version colorée, LEUL Menuiseries propose une finition Totale Usine garantie 2 ans. Son nuancier constitué de 24 RAL et 5 lasures souligne les formes de la menuiserie en mono ou bicoloration, tout en créant un véritable manteau de protection à l’aide des couches de peintures spécifiques et respirantes.



Un volet battant intérieur a été spécifiquement dessiné par le bureau d’études de LEUL pour un ensemble harmonieux et entièrement sur-mesure.



La gamme 58 Patrimoine s’inscrit dans la lignée de la collection Bois. Elle est distribuée exclusivement auprès des menuisiers poseurs pour un travail de pro à pro à tous niveaux !