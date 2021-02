Avec les gammes d’entrevous coffrants, Knauf Treillis Therm G, Knauf Hourdiversel G et Knauf Treillis Therm coffrant, Knauf vous propose une solution économique, sécuritaire, légère, facile à poser et adaptée à tous les niveaux de planchers. Ces innovations Knauf améliorent les performances thermiques des isolations rapportées, offrant plus de résistance mécanique tout en réduisant significativement l’empreinte carbone.