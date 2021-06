Depuis plus de 70 ans, Onduline®, l’expert des solutions en toitures et sous­toitures légères, innove avec des réponses alliant performances, facilité de mise en œuvre et coût attractif. En décrochant le 2 février dernier le label 2018 “Recommandé par les Professionnels du BTP” pour son système de surtoiture isolante ONDUCLAIR® RENOV FC, Onduline® démontre une nouvelle fois son esprit d’innovation qui a séduit la majorité des 250.000 entreprises et 30.000 prescripteurs ayant participé au vote 2018.