Des solutions lumineuses pour réduire son empreinte écologique et les coûts d'énergie

Les ampoules de classe énergétique A LEDVANCE sont une innovation importante dans le domaine de l’éclairage. Elles offrent une efficacité énergétique élevée et sont respectueuses de l’environnement. Elles sont également plus économiques, car elles utilisent moins d’énergie (60 % d’économies) et ont une durée de vie plus longue que les anciennes ampoules à incandescence (environ 50 000 heures).

Un investissement durable pour la maison Baisse de la consommation d’énergie : les factures d’électricité des ménages peuvent être considérablement réduites.

Durée de vie plus longue : les consommateurs n’ont pas besoin de les remplacer aussi souvent, ce qui réduit les coûts à long terme. Émission de moins de gaz à effet de serre : impact moins important sur le changement climatique.

Qualité de lumière supérieure et plus lumineuses : idéales pour les applications domestiques et commerciales. Globe & Edison Classe A verre clair Caractéristiques : 4W

Durée de vie : 50 000 heures

Hauteur format globe : 13,8 cm / largeur format globe 9,5cm

Hauteur format edison : 14 cm / Largeur format edison: 6,4 cm Globe 95 verre dépoli Classe A Caractéristiques : 4W

Durée de vie : 50 000 heures

• Hauteur format globe : 13,8 cm / largeur format globe 9,5cm