URBAN LANTERN : la solution au bannissement des luminaires de type boule au 1er janvier 2025

Tout comprendre sur le bannissement des luminaires type boule au 1er janvier 2025

L'arrêté vise le remplacement de toutes les installations dont plus de 50% du flux est dirigé au-dessus de l'horizontale. Les luminaires boules ne sont pas les seuls concernés mais représente une part importante et emblématique des installations visées. Les luminaires de type boule émettent plus de 50% de leur flux lumineux vers le ciel. Cela contribue fortement aux nuisances lumineuses, à la perturbation de la faune et de la flore, ainsi qu’au gaspillage énergétique. L’arrêté relatif à la limitation des nuisances lumineuses, impose que toutes les installations d'éclairage extérieures, dont la proportion de lumière émise au-dessus de la ligne d’horizon est supérieure à 50%, soient remplacées. De plus, cet arrêté impose la limitation de la température de couleur à 3 000K, avec des contraintes plus strictes dans les zones protégées. Une révision en cours de l’arrêté pourrait prochainement baisser cette limite à 2 700K.

Sont concernées toutes les installations d’éclairage extérieur, quelle que soit l’application, publiques et privées, à l’exclusion des installations résidentielles individuelles, de tunnels, de signalisation ou destinées à la sécurité des zones aéroportuaires et maritimes.

Conformément à l’Article R583-7 du Code de l’environnement, le maintien d’une installation lumineuse en violation de l’arrêté ou le non-respect des exigences environnementales relatives aux nuisances et à l’efficacité lumineuse des installations d’éclairage entraîne une amende de 5ème classe pouvant atteindre jusqu’à 1 500€ par luminaire.

L’URBAN LANTERN, une solution conforme

Découvrez notre nouvelle lanterne d'éclairage public nommée URBAN LANTERN, conçue pour allier performance, économie d'énergie et limitation des nuisances. Livrée par défaut avec une température de couleur de 3000K et n’émettant aucune lumière au-delà de la ligne d’horizon, notre lanterne répond parfaitement aux exigences de l'arrêté en vigueur.

Voici ses caractéristiques principales :

Luminaire éligible aux certificats d’économies d’énergie (CEE)

Sélecteurs de puissance (15/20/25/29W et 34/42/49/59W) et de température de couleur (2 200K / 2 700K ou 3 000K / 4 000K*) : adaptable selon vos besoins

(15/20/25/29W et 34/42/49/59W) et de (2 200K / 2 700K ou 3 000K / 4 000K*) : adaptable selon vos besoins Permet de réaliser jusqu'à 75% d'économies d’énergie par rapport à une installation utilisant des lampes traditionnelles

Disponible en optique symétrique ou asymétrique

Efficacité lumineuse : Jusqu'à 133 lm/W (en 3000K)

Indice de protection : IP66/IK10, avec une plage de flux lumineux allant jusqu'à 7 850 lm (en 3000K)

Durée de vie remarquable allant jusqu'à 100 000 h (L80), réduisant ainsi les coûts de maintenance

Adapté pour mât de Ø 48mm à 60mm

Disponible en gris ou noir

Garantie de 5 ans

* Cette version ne peut être réglée qu'en 3 000K pour être conforme à l'arrêté.

Notre lanterne est la solution idéale pour sécuriser les cheminements en espaces publiques ou privés dans le respect de la réglementation.

