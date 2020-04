Après avoir dévoilé ses cinq brochures dédiées à chaque segment d’application (Éducation, Bureau, Loisirs, Retail et Transport), ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS poursuit sa démarche d’accompagnement auprès des prescripteurs.

Le spécialiste des plafonds multi-matériaux édite deux nouveaux guides « Solutions de plafond coloré » et « Systèmes de plafond noir », qui apportent toutes les clés pour créer ou transformer des intérieurs attrayants et confortables selon les environnements. Ils sont disponibles sur demande en PDF ou en version imprimée.

Privilégier des dalles aux teintes claires pour une ambiance apaisée dans les salles d’attente et de pause ou préférer des couleurs affirmées pour révéler l’identité d’un bâtiment dès le hall d’accueil. Installer des îlots flottants multicolores pour dynamiser un commerce ou les circulations d’un établissement scolaire. Apporter une touche de raffinement supplémentaire dans un restaurant à l’aide de plafonds noirs.

Les guides pédagogiques partagent des recommandations détaillées sur les choix de couleurs et l’utilisation de la gamme ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS (plafonds et systèmes de suspension minéraux et métalliques, métal déployé, îlots flottants et baffles) adaptable à chaque projet. Ils renforcent l’expérience client, et assurent un gain de temps et d’énergie aux architectes, maîtres d’ouvrage et entreprises de pose. Une dernière page est consacrée à l’expertise de plus de 150 ans d’ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS à travers l’Europe : sept bureaux d’études et six usines pour fournir un service de proximité, plus de 70 % de ses gammes « Cradle to Cradle », une large offre d’objets BIM…

BROCHURE « SOLUTIONS DE PLAFOND COLORÉ »

La couleur dans les espaces joue un rôle essentiel dans la recherche croissante de bien-être. Elle impacte directement l’humeur et la productivité de ses occupants.



Le guide recommande par exemple d’utiliser des îlots CANOPY, des Baffles ou des plafonds Métal aux tonalités claires pour des espaces de vente, de réception et de restauration lumineux et accueillants.

BROCHURE « SYSTÈMES DE PLAFOND NOIR »

Intemporelles et faciles d’entretien, les solutions noires créent une atmosphère intime et sophistiquée pour des intérieurs contemporains.



Par exemple, les plafonds COLORTONE ou les systèmes de suspension renforcent les contrastes dans les cinémas, les espaces lounge ou les salles de concert.

© Armstrong Ceiling Solutions