La marque à la renommée mondiale présente sa toute première campagne marketing mondiale qui défend l’intégrité et les valeurs des travailleurs par le biais de créateurs et d'artisans traditionnels unis par leur passion.

Tous unis à travers le monde et leur passion

Dans ce contexte actuel de pandémie, la campagne "United by Inspiration" prend tout son sens : bien que les travailleurs soient tous éloignés, ils construisent et façonnent l'avenir ensemble par l'action, le travail et la créativité.



Qu'ils soient plus rattachés à l'univers Dickies Life ou Dickies Workwear, ces travailleurs partagent le même esprit créatif, la même précision de mouvements. Leur inspiration vient de tout ce qui les entoure mais surtout, des autres.



Cette nouvelle campagne digitale, créée par les artistes eux-mêmes, met en avant les membres de la communauté Dickies, des créateurs aux artisans traditionnels. Ainsi, cette campagne repose une série de photos et vidéos réalisées afin de créer un portrait intime et réaliste du métier de chaque artiste.



"Il est primordial pour nous de reconnaître la situation du travail dans le monde d'aujourd'hui. Nous racontons des histoires sur des personnes réelles qui vivent de vrais moments et qui inspirent d'autres personnes dans le monde entier par leur créativité et leur éthique du travail. Nous montrons que, partout dans le monde, les créateurs façonnent ce moment culturel dans le temps par leur action, leur travail et leur créativité", a déclaré Denny Bruce, PDG de la marque Dickies.

Les artistes : créateurs de valeur

La campagne présente 10 artistes dont quatre européens : Angelique Taylor et Kip Ritchey, des agriculteurs américains en milieu urbain et rural ; Kem Klipper, un barbier britannique ; Johannes Rathmann, un constructeur allemand ; Kate Dunan, une créatrice de meubles canadienne ; Favour Jonathan, une artiste multidisciplinaire britannique ; David Madero, un soudeur mexicain ; Ma Xiaolong, un danseur et chorégraphe chinois ; Rob Maxfield, un tailleur de pierre britannique ; et enfin, Allysha Le, une skateuse professionnelle américaine et membre de l'équipe de skateboard Dickies.

Dickies s'est associé à l'agence créative internationale, Sid Lee, pour produire "United by Inspiration". Cette dernière sera lancée par le biais d'une campagne marketing multicanal incluant du digital, des réseaux sociaux, de la télévision et un contenu personnalisé incarnant chaque artiste.



Par ailleurs, en France, sera lancée une campagne sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) utilisant les mêmes contenus (photos et vidéos) redirigeant vers un blog qui présente la campagne ou vers la veste Portland qui incarne cette campagne.



En effet, l'iconique veste Portland fait partie des pièces phares présentes dans ces vidéos. Cette veste en laine polaire à carreaux, emblème de la marque de vêtements de travail, s'adapte aux besoins des personnes travaillant en extérieur. Le look bûcheron - ayant connu une popularité croissante au cours de ces dernières années - fait de cette veste, un best-seller de la marque.