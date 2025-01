En cette période hivernale, le fabricant d’outils Milwaukee annonce lancer deux modèles de vestes chauffantes destinées aux professionnels travaillant en extérieur, dont les professionnels du BTP.

Des innovations sont régulièrement lancées pour rendre le quotidien des professionnels du BTP plus pratique et confortable. Cela peut passer par des chaussures de sécurité plus adaptées, mais aussi par des vêtements innovants destinés au travail en extérieur. Récemment, Milwaukee a annoncé lancer deux nouveaux modèles de vestes chauffantes pour aider les professionnels à faire face au froid.

En ce mois de janvier, Milwaukee annonce poursuivre le développement de sa gamme de vêtements chauffants.

Les deux nouveautés ? Une veste à capuche et un blouson chauffants, disponibles en différentes versions et couleurs dans des tailles allant du S au XXXL, selon les modèles. Pour la veste à capuche, un modèle spécifiquement conçu pour les femmes a été développé, de même qu’une version sans manches.

Les deux nouvelles vestes chauffantes lancées par Milwaukee

Des fibres de carbone placées sous le textile permettent de chauffer différentes zones du buste, à savoir le dos, les épaules, la poitrine et les poches, pour une bonne répartition et diffusion de la chaleur.

À noter que la puissance de la chaleur (forte, moyenne ou faible) peut être réglée grâce à un bouton situé au niveau de la poitrine, sous le logo.

Une batterie capable de tenir durant 8 heures de travail

Grâce à une batterie présentant une longue autonomie, les professionnels peuvent utiliser ces vêtements chauffants sur une journée de travail de 8 heures.

Par ailleurs, la coupe de ces vestes avec des plis d’aisance et la technologie Free Flex permettent une bonne mobilité pour que les professionnels puissent adopter toutes les postures de travail, qu’il s’agisse de travaux au sol ou en hauteur.

Pour faciliter leur entretien, ces vêtements peuvent être lavés et séchés en machine.

Le prix de vente du blouson chauffant M12 HJBL5 et de la veste à capuche chauffante Ripstop M12 HPJBL2 est fixé à 219 € HT.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock