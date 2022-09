Dickies lance sa campagne multigénérationnelle "Made in Dickies : Generations"

Pour marquer ses 100 ans, le label international de workwear met à l’honneur cinq modèles emblématiques à travers cinq récits familiaux intergénérationnels.

Dickies, la marque leader mondiale de vêtements workwear, qui a célébré son centenaire plus tôt cette année avec la campagne « Made in Dickies », qui rend hommage aux racines américaines de Dickies en donnant vie aux vêtements de travail et aux histoires inspirées du monde professionnel.



De nombreux artistes, agriculteurs, skaters et soudeurs, portent la marque Dickies partout dans le monde. Ce sont des créateurs comme eux, capables de l’extraordinaire, qui ont contribué à la nouvelle campagne « Made in Dickies », à travers la démonstration de leurs métiers et de leurs talents transmis de génération en génération.



« Made in Dickies : générations » met en lumière cinq modèles emblématiques de Dickies à travers la série « Icônes » ; cinq courtes vidéos montrant que le travail acharné est une affaire de famille. Des débuts modestes à la maîtrise de leur savoir-faire, ils transmettent avec fierté le flambeau aux générations futures, créant ainsi leur propre héritage. La série « Icônes » sera disponible sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux de Dickies dans le monde entier.

La campagne met en scène deux entreprises modestes établies au Royaume-Uni, dont l’expertise se transmet de génération en génération, et trois « makers » Dickies vivant aux États-Unis, un maître barbecue, une spécialiste de voitures lowriders et une chanteuse, ayant tous trois découvert leur passion par le biais de la transmission familiale. « Made in Dickies : générations » dévoile les coulisses de leur vie professionnelle, ainsi que les personnes et les histoires qui les ont marqués, la lignée familiale étant au cœur de leur parcours.



En rendant visite à ces « icônes », Dickies a souhaité offrir un point de vue unique sur leur vie quotidienne. Par le biais de films et de portraits, le contenu explore les liens au sein de chaque famille et le travail qu'ils accomplissent pour leurs communautés locales, une notion au cœur de la marque Dickies depuis ses débuts. Depuis 100 ans et plusieurs générations, la relation de Dickies à la culture du travail et à la communauté par l'expression de soi célèbre continuellement ceux qui dessinent leurs propres voies.



Pour cette campagne mondiale Dickies s’est associé à l'agence créative Breaks, rassemblant de multiples talents britanniques, tels que le réalisateur Ollie Rillands, la photographe Lily Brown, le vidéaste Ali Hutchison et le styliste Lewis Munro, pour produire les 5 témoignages Made in Dickies : générations.

Pour en savoir plus exit_to_app