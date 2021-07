Donnez de nouvelles perspectives à votre intérieur avec la verrière INDOOR FACTORY® de PROFILS SYSTEMES

Indoor Factory® est un système complet de profilés aluminium sans rupture de pont thermique, conçu pour la fabrication de verrières intérieures fixes sur-mesure. Produit tendance, la verrière intérieure Indoor Factory® est une solution résolument déco qui permet de créer de nouveaux espaces intérieurs en combinant verrières fixes et ouvrants (portes battantes, pivotantes ou coulissantes), le tout dans un esprit industriel, « Atelier d’artiste ».

Différentes configurations sont disponibles :



Verrières Fixes droites ou avec angle 90°

Les verrières intérieures Indoor Factory permettent de créer des séparations élégantes et design, tout en offrant un bouclier acoustique et un apport de lumière naturelle optimal. Les traverses intermédiaires assemblées sur le dormant se positionnent librement : à l’horizontale ou à la verticale. Les verrières intérieures Indoor Factory autorisent des angles à 90° et permettent l’intégration d’ouvrants de type portes battantes, coulissantes ou pivotantes pour un cloisonnement total des espaces.

Portes battantes

Équipées de serrures à clé pour garantir la sécurité des espaces, les portes battantes peuvent être équipées de traverses intermédiaires pour donner un aspect industriel ou laisser nues pour un design sobre et épuré.

Portes coulissantes

Le système de portes coulissantes permet un véritable gain de place car il évite de tenir compte de l’angle de rotation. Au choix, deux rails de fixation sont proposés en anodisé noir :

Le rail avec fixation murale invisible offre un design sobre et moderne, et bénéficie d’un système d’ouverture et de fermeture silencieux et ralenti au blocage.

Avec ferrure et chariots visibles, le deuxième système de rail offre un design résolument industriel.

Portes pivotantes

Facile d’utilisation et très esthétique, la porte pivotante offre un système de rotation intégré dans le profilé intérieur qui facilite grandement son installation. Aucun travaux n’est à réaliser au niveau du sol ! Les portes peuvent pivoter dans les deux sens avec une position de maintien à 0° ou 90°. Au choix, porte pivotante flottante ou porte pivotante avec cadre pour optimiser le confort acoustique.

Caractéristiques techniques :



Dimensions :

Par entraxe 1 100 mm : hauteur jusqu’à 2 500 mm

Par entraxe 500 mm : hauteur jusqu’à 3 000 mm

Options : Possibilité de joint pré-monté

Profils spécifique pour récupérer le niveau en cas de pose sur sol ou muret

Serrure à clé sur la porte battante

Traverse intermédiaire :

Masse vue d’aluminium : 36 mm

Possibilité de positionner des traverses intermédiaires verticales et horizontales

Vitrage :

Deux choix de vitrage : 33.2 ou 44.2

Épaisseur maxi de 8,8 mm

Assemblage :

Dormant en C45° par équerre à visser

Dormant / Traverse en C90° par équerre à visser

Ouvertures, nouvelles perspectives, la verrière Indoor Factory fait passer d’une pièce à l’autre par un jeu de séparations et transparences donnant libre cours à la créativité grâce au « sur-mesure » et sa multitude de coloris exclusifs Profils Systèmes : Terra Cigala, Maohé, Eclats Métalliques, Profils Color, Terres de Matières.