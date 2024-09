Profils Systèmes dévoile ses innovations outdoor à BATIMAT !

→ Hall 4 – Stand C064 : Un espace dédié à l'excellence de l'outdoor

Le stand Profils Systèmes a été imaginé comme une source d'inspiration pour tous vos aménagements extérieurs. Découvrez nos produits phares dans un environnement unique, pensé pour sublimer vos futurs projets d'espaces de vie outdoor.

→ Wallis&Outdoor® : la pergola incontournable

Venez explorer les différentes configurations de la célèbre pergola aluminium Wallis&Outdoor®, première pergola certifiée par le CSTB en France. Bioclimatique à lames orientables, à lames rétractables, fixes ou avec toiture en verre, les possibilités sont multiples ! Accolées grâce à un astucieux système de traverse intermédiaire, ces solutions permettent une grande modularité, adaptées à tous les envies et à tous les besoins.

→ Carport Wallis&Park® : robustesse et innovation

Le carport aluminium Wallis&Park® offre une protection durable pour les véhicules, avec la possibilité d'intégrer des panneaux photovoltaïques pour un aménagement écologique et fonctionnel. Combinez protection et production d’énergie verte grâce à ce carport aussi pratique que design.

→ Brise-vues Murray® : élégance et personnalisation

Pour garantir intimité et style à vos extérieurs, découvrez les brise-vues Murray®, disponibles en version ajourée ou pleine. Déclinés en différentes formes et dimensions, ils offrent une solution esthétique et durable pour cloisonner et protéger vos pergolas, carports ou gazebos.

→ Nouveau Shar-Pei : le portail aluminium à l’élégance épurée et contemporaine

Profils Systèmes modernise sa gamme Shar-Pei avec un nouveau portail au design contemporain et épuré. Sans traverses haute et basse, ses lames horizontales pleines de 25 mm offrent une esthétique minimaliste et élégante, idéale pour des projets d’aménagement tendance. Ce portail se décline également en clôture, offrant une harmonie parfaite entre les différents éléments de l’espace extérieur.

→ Un salon pour concrétiser vos projets

Que vous soyez à la recherche d'inspiration ou en quête de solutions techniques fiables et innovantes, le stand Profils Systèmes vous promet une immersion totale dans l’univers de l’outdoor. Design, robustesse, et écoresponsabilité sont au cœur de notre engagement !

Profitez dès maintenant de votre accès gratuit à BATIMAT et venez échanger avec nos experts pour découvrir comment Profils Systèmes peut sublimer vos projets d’aménagement extérieur !

Hall 4 – Stand C064 - On vous attend nombreux !

Pour en savoir plus exit_to_app