Plus léger et robuste, le nouvel échafaudage F3000 ALU garantit une stabilité optimale et un investissement pérenne. Pour satisfaire aux besoins des opérateurs en termes de réduction de la pénibilité et de sécurité sur les chantiers, DUARIB vient de faire évoluer son échafaudage fixe de façade et lance une version constituée de pièces maîtresses en aluminium : le F3000 ALU.

Délestée de quelques kilos, cette version rend moins fatigantes et plus rapides les multiples manipulations nécessaires à la mise en oeuvre de l’échafaudage. La santé des utilisateurs s’en trouve préservée sur des tâches répétitives, notamment en prévention des troubles musculo-squelettiques, au moment du transport, du chargement, du montage, mais aussi à l’heure du démontage. Grâce à des composants jusqu’à 42 % plus légers que ceux du F3000 acier, ce nouvel échafaudage DUARIB se distingue également par la grande résistance de sa structure. Conçu pour supporter les utilisations les plus intensives, le F3000 ALU offre de très bonnes performances en termes de stabilité et de robustesse. Grâce à ses nombreux atouts, cet échafaudage constitue un investissement fiable et pérenne pour toutes les entreprises de peinture, de ravalement ou d’isolation par l’extérieur grâce à des performances durables et un confort de travail optimal dans toutes les situations.



Alors que la santé des opérateurs est au coeur des préoccupations quotidiennes des entreprises, DUARIB a orienté ses dernières recherches vers une diminution de la fatigue et de la pénibilité lors des manipulations de pièces et pour toutes les étapes de montage ou démontage. En optant pour une diminution du poids global de l’échafaudage F3000 ALU, le confort de travail est optimisé tout au long du processus.



La structure de l’échafaudage F3000 ALU est constituée de cadres H en aluminium. Plus léger de 42 % que leur équivalent en acier, chaque cadre ne pèse que 9,7 kg. Un entraxe de 0,83 m entre les montants du cadre apporte une grande aisance de circulation et confort de travail.



Autres pièces maîtresses allégées, les garde-corps EXMDS aluminium totalisent chacun moins de 11 kg soit 20 % de moins que la version acier. Ces garde-corps qui contreventent la structure lui confèrent une stabilité exceptionnelle sans nécessité de rajout de diagonales.



Les avantages d’une structure plus légère sont nombreux. Lorsque les opérations de montage/démontage et chargement/déchargement sont moins pénibles, elles sont aussi plus rapides. DUARIB a souhaité alléger les contraintes de transport du matériel. Ainsi, le F3000 ALU permet d’éviter des risques de surcharge de transport. Il induit ainsi une meilleure productivité sur le chantier. Sa mise en oeuvre bénéficie de l’appellation MDS de catégorie 2. Elle s’avère intuitive, facile, rapide et peut être réalisée par un seul opérateur. La pose et la dépose des planchers et garde-corps s’effectuent depuis le niveau inférieur sécurisé et préservent de toute chute de hauteur.



Pour satisfaire aux exigences de qualité voulues par la marque, l’échafaudage F3000 ALU répond à la certification de soudure ISO 3834-2 qui confère à tous les produits DUARIB des performances durables et une résistance supérieure des assemblages même en utilisation intensive. Le F3000 ALU est composé de tubes d’aluminium de 4 mm d’épaisseur et de 48,3 mm de diamètre. C’est un échafaudage de classe 4 (300 daN/m2). Il est conforme à la Réglementation Française et aux normes EN 12810 et EN 12811. Labellisé NF, il est éligible aux subventions Carsat AFS Échafaudage+.



Compatible avec l’échafaudage acier F3000 et avec l’échafaudage multidirectionnel Multi 4X, le F3000 ALU est un produit 100 % français, polyvalent aussi léger que performant, dont l’acquisition demeure un excellent investissement sur le long terme et une protection absolue contre les chutes de hauteur lors des travaux de peinture, ravalement, Isolation Thermique par l’Extérieure (ITE), bardage, etc.

