LOXAM renforce son engagement en faveur de la sécurité

Des fiches informations sécurité pour prévenir les situations à risque

En plus de mettre l’accent sur la sensibilisation et la formation de ses équipes, LOXAM porte une attention particulière aux problématiques de sécurité que peuvent rencontrer ses clients sur les chantiers, et adopte une attitude proactive afin d’anticiper les risques. Dans cet esprit, l'entreprise parmi ses nombreuses initiatives, propose à ses clients des fiches d'informations sécurité visant à prévenir des situations potentiellement dangereuses. Ces documents sont disponibles en accès libre sur le site internet de LOXAM et délivrent des explications et conseils de sécurité autour de l’utilisation de divers matériels et équipements. Les trois dernières publiées portent sur :

Les échafaudages roulants – prévenir les risques de chutes : Les échafaudages sont des équipements de travail indispensables dans le secteur du bâtiment. Malheureusement, chaque année ils sont à l’origine d’accidents graves : chutes de hauteur par effondrement partiel ou complet de la structure, renversement de l’échafaudage, chutes d’objet, manutention de charges ;

La découpeuse à matériaux – comment prévenir les risques liés à son utilisation : Une mauvaise utilisation d'une découpeuse à matériaux peut entraîner plusieurs risques allant des coupures, aux troubles musculo-squelettiques (TMS), en passant par les brûlures et les intoxications au monoxyde de carbone.

: Une mauvaise utilisation d’une découpeuse à matériaux peut entraîner plusieurs risques allant des coupures, aux troubles musculo-squelettiques (TMS), en passant par les brûlures et les intoxications au monoxyde de carbone. Les Poussières de silice - aspirer pour mieux respirer : Lors de la découpe d’éléments en béton, l’opérateur non équipé de dispositif de protection dédié, est susceptible de respirer la poussière fine contenant des particules de silice cristalline alvéolaire (SCA). Celles-ci s’avèrent dangereuses pour la santé car l’exposition à plus ou moins long terme favorise le développement de maladies, voire de cancers.

Un engagement au cœur de l’ADN du Groupe

« Garantir la sécurité, toujours et partout », tel est l’engagement fondamental pris par le Groupe, qui guide les diverses actions menées par le leader de la location de matériels en France. Une prise de position affirmée qui s’est traduite, en 2020, par l’obtention de la Certification ISO 45001 Sécurité, réservée aux organisations soucieuses d’améliorer la sécurité de leurs employés, de réduire les risques sur le lieu de travail et de créer des conditions de travail meilleures et plus sûres. Il s’agissait d’une première en France pour un loueur de matériels. L’entreprise est également partenaire de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).

Pour accompagner ses clients et fournisseurs vers une prise en compte toujours plus importante des enjeux de sécurité, LOXAM a également développé en 2021 la gamme Loxsafe, en co-innovation avec les constructeurs. Cette série de matériels et accessoires intègre des équipements physiques, ainsi que des dispositifs digitaux de prévention et d'alerte de sécurité, y compris des exosquelettes visant à prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).

Par ailleurs, l’entreprise organise depuis 2018 les Rencontres de la sécurité et de l’environnement : des rencontres annuelles réunissant les professionnels des secteurs de la construction, de l’industrie et des services pour présenter, débattre et favoriser l’innovation autour de ces deux thèmes fondamentaux.

L’entreprise propose également en permanence différents supports d'information pour sensibiliser ses clients et leur donner accès aux dernières technologies garantissant une sécurité maximale sur site. Cela inclut des notices d'information disponibles sur tous les matériels, l’affichage de recommandations de sécurité en agence, et des vidéos tutoriels sur la chaîne YouTube de LOXAM.

La sécurité au service des collaborateurs

L'exemplarité, la rigueur des processus, la formation et l'équipement sont les piliers de la sécurité chez LOXAM. Convaincue que la genèse de l’exemplarité doit se faire au sein de ses équipes, l’entreprise a mis en place depuis 2022, dans son antenne française, un programme de transformation de la culture sécurité. Celui-ci vise à transformer le style de management pour y intégrer davantage de sécurité, former et sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux tout en leur donnant les outils pour adopter les bons réflexes.



« Nous sommes convaincus que par l'impulsion de nos managers, nous allons transformer le comportement de nos équipes. Nous influencerons durablement leur façon de prendre les décisions sur le terrain. Nous libérerons tout le potentiel de nos collaborateurs en faveur de la sécurité et de la bienveillance. Notre performance n'en sera que meilleure ! » précise Loubna Bonneroy, Directrice Supply Chain en charge de la RSE chez LOXAM France.



Cette attention particulière portée à la sécurité par le Groupe s’illustre d’ailleurs sur l’ensemble de ses sites, à travers des chiffres parlants :

Un taux de fréquence des accidents du travail de 14,1 ;

Un taux de gravité des accidents du travail de 0,54 ;

800 sites et 13 unités d’affaires ayant atteint le zéro accident ;

En 2022, 58% des collaborateurs ont reçu au moins une fois une formation sécurité.

