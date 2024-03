Catalogue Dinathèque 2024 : Profilés de finition pour les sols et les murs

Nous partageons une histoire fière de plus de 55 ans en tant qu’entreprise spécialiste des accessoires de finition sols et murs. Nos clients et partenaires comptent toujours sur nous pour notre savoir-faire, notre service et notre flexibilité. L’efficacité et la modernisation de notre outil de production, nos solutions innovantes, la qualité “Made in France” et notre service client jouent un rôle clé dans l’avenir de la marque DINAC. Notre position centrale au cœur du territoire Français reste l’un des facteurs décisifs pour le succès de notre entreprise. Cet avantage logistique nous permet de garantir rapidité et service. Les clients peuvent compter sur des livraisons dans les délais les plus rapides.

DINAC, c’est aussi plus de 100 collaborateurs orientés au service de nos clients. Cela signifie que l’expérience client est toujours prioritaire : Écouter pour mieux comprendre vos besoins

Faire preuve de volonté pour fournir le service adapté

S’engager proactivement pour comprendre vos besoins futurs

Communiquer de manière à répondre à vos besoins

Développer des relations avec nos clients présents et futurs Notre savoir-faire, est basé sur la maîtrise de nombreuses technologies, comme : Un “matching” parfait : Un résultat stupéfiant, le décor de votre sol reproduit à l’identique. Avec l’impression numérique, nous pouvons fabriquer de petites quantités de film efficacement. Grâce à notre flux de travail unique, nous pouvons créer des décors et produire des produits personnalisés dans les délais les plus courts possibles, y compris des décors spéciaux. Des matières premières minutieusement sélectionnées : En fonction de l’application prévue, différents matériaux sont utilisés. Des considérations écologiques telles que l’utilisation de matières premières recyclées peuvent également jouer un rôle. Nous maîtrisons une grande sélection de matériaux et pouvons offrir la bonne solution pour chaque projet. Des outils industriels performants pour garantir des produits de qualité toujours disponibles. Un support R&D en capacité d’adapter nos produits à chaque chantier. ISO 9001 : L’extension réussie de la certification après un processus d’audit en 2024 confirme notre conviction qu’un système de gestion sans compromis peut garantir une qualité supérieure. FSC pour une économie durable : Le FSC (Forest Stewardship Council) est une organisation internationale qui promeut une gestion forestière écologique, socialement responsable et économiquement viable. PEFC pour la qualité écologique : L’étiquetage avec le sceau d’approbation PEFC (Pan-European Forest Certification initiative) aide les clients à prendre une décision consciente d’acheter des produits issus d’une foresterie responsable. Notre Dinathèque 2024, continue de s’enrichir de nouveaux produits : Un nouveau tapis ARAVIS ULTRA, encore plus stable, plus résistant et toujours aussi efficace pour les entrées de bâtiment

Une offre de profilés carrelage, facile à comprendre, à utiliser et toujours plus design

Outillages de préparation, de coupe et de collage des sols et accessoires de finition. Avec ce nouveau catalogue et nos équipes, nous vous accompagnerons tout au long de l’année 2024. Vous pouvez compter sur notre énergie et notre rigueur pour répondre à vos demandes pour vos projets. Pour en savoir plus exit_to_app