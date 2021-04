Un climat intérieur sain contribue à un corps sain. L'année écoulée l'a prouvé plus que jamais. Ce message, Duco Ventilation & Sun Control (Furnes) l'a également compris. Ce n'est donc pas un hasard si le spécialiste de la ventilation lance son nouveau film d'entreprise à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Après « A story about Indoor Air Quality », qui mettait en avant la mission de l’entreprise et l’importance d’un climat intérieur sain, l’entreprise propose maintenant une suite intitulée « Discover the future of ventilation & Sun Control ».

Depuis sa création en 1991, DUCO est un précurseur et un acteur européen de premier plan dans le monde de la ventilation intelligente et de la protection solaire extérieure. Le fabricant, qui a fêté il y a quelques semaines son 30e anniversaire ne jure que par l’innovation et la qualité et poursuit sur cette lancée dans le nouveau film. Dans le premier film, « A story about Indoor Air Quality » (voir ci-dessous), DUCO a mis en évidence l’importance d’un climat intérieur sain. Nous y avons fait la connaissance de la petite Emma, une petite fille qui, comme beaucoup d’enfants et leurs parents, appartient à une génération qui passe la majeure partie de ses journées entre quatre murs. À la maison, à l’école ou au bureau, un climat intérieur sain est plus important que jamais.

Venez découvrir « my World of Oxygen »

Dans cette suite, DUCO vous introduit dans la vie de Simon, le père d’Emma et collaborateur de DUCO. Avec son équipe, il produit quotidiennement des systèmes de ventilation et des solutions de protection solaire innovants. Simon et ses collègues assurent ainsi une qualité optimale de l’air intérieur. Dans le nouveau film d’entreprise, vous suivez en première ligne la journée de travail de Simon et DUCO vous mène à la découverte de la Home of Oxygen.

30 ans d’innovation en images

Ces derniers mois ont montré une fois de plus que la « santé » est notre bien le plus précieux. C'est pourquoi, chez DUCO, nous essayons d'apporter notre contribution chaque jour. Le lancement à l'occasion de la Journée mondiale de la santé est donc plus que symbolique. La santé du résident ou de l'utilisateur final est au cœur de tout développement. « Le nouveau film d’entreprise respire la qualité, la passion pour le travail, l’innovation et l’orientation client », déclare Hendrik Dejonghe, marketing manager chez DUCO. « Et cela reflète parfaitement ce que DUCO représente. Depuis trente ans, nous assurons un climat intérieur sain dans les maisons, appartements, bureaux, écoles et centres de soins. Bien entendu, rien de tout cela n’aurait été possible sans une équipe solide de collaborateurs motivés. » L’équipe DUCO compte aujourd’hui plus de 240 membres et fournit ses services dans un cadre international. Grâce à cette ambition et à cette volonté d’action, nous sommes prêts pour l’avenir et pour 30 nouvelles années de ventilation et de protection solaire, avec la santé pour priorité », se réjouit M. Dejonghe.



Surfez sur duco.eu/worldofoxygen et pénétrez à nouveau dans le World of Oxygen de DUCO. Respirez l’atmosphère et découvrez DUCO par les yeux de Simon.

