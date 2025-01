Soprofen a dévoilé les lauréats de la quatrième édition de son concours photos intitulé « Soyez fiers de vos réalisations ». Avec pas moins de 80 chantiers recensés, l’événement a permis à l’entreprise de mettre en avant l’ensemble de ses solutions.

Soprofen, acteur majeur de la fermeture, peut se satisfaire de la quatrième édition de son concours photo intitulé « Soyez fiers de vos réalisations ». Avec pas moins de 80 chantiers recensés, l’événement a en effet connu un bel engouement de la part des clients de l’entreprise.

Depuis 2021, Soprofen met en lumière les réalisations les plus emblématiques de ses clients, à travers ledit concours. Cette campagne est aussi l’occasion pour la marque de mettre en avant l’esthétisme de ses volets roulants, portes de garage et protections solaires.

Pour cette édition, Soprofen a pu réaliser 26 reportages photos mettant en avant majoritairement ses protections solaires, dont la gamme de screens ZIP ultra compacts et extra larges Screenamax, ainsi que ses volets roulants intégrés traditionnels.

Comme de coutume à l'issue du concours, un tirage au sort a récompensé les 10 plus belles réalisations, parmi lesquelles celles des trois premiers lauréats qui remportent chacun un prix.

Les heureux gagnants sont…

L’entreprise Espace Menuiserie, basée en Côte d’Or près de Dijon (21), a été récompensé pour l’installation de 120 screens au MuséoParc Alésia à Alise-Sainte-Reine.

Élégance Fermetures, situé en Gironde (33), a été primé pour ses travaux sur une résidence, qui bénéficie désormais d’un confort thermique optimal et en toute discrétion avec les screens Soprofen.

Crédit photo : Soprofen (Élégance Fermetures)

Enfin, Bigmat Sagra Savigneux, du département de la Loire (42) a été félicité pour une prestation complète incluant la pose, par l’un de ses clients menuisiers, de volets roulants Tradi, de brise-soleil orientables et d’une porte de garage sectionnelle dans une maison contemporaine à toiture plate.

Crédit photo : Soprofen (Bigmat Sagra Savigneux)

Tout juste le temps d’apprécier les réalisations des concurrents, la campagne photos 2025 est d’ores et déjà lancée. Du 15 mars au 15 septembre prochain, les participants sont invités à soumettre leurs plus beaux projets en volets roulants, portes de garage et protections solaires.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Soprofen (Espace Menuiserie, MuséoParc Alésia à Alise-Sainte-Reine)