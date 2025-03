DUCO remporte le prix Qualité & Innovation au Warsaw HVAC Expo 2025

DucoBox Energy Sky : une ventilation taillée pour la modernité

Dans un marché où la performance et la sobriété énergétique sont devenues des exigences incontournables, la DucoBox Energy Sky se distingue par son design compact et sa technologie intelligente. Conçue pour optimiser l'espace sans compromettre l'efficacité, elle offre un débit de ventilation de 275 m³/h, le tout dans un format ultra-compact de 30 cm de hauteur pour 19 kg. Un véritable atout pour les installateurs et les architectes, qui peuvent l'intégrer facilement au mur, au plafond ou dans un faux plafond.

Mais là où cette unité fait vraiment la différence, c'est dans sa capacité à adapter automatiquement son fonctionnement. En ajustant le débit d'air en fonction des niveaux de CO 2 et d'humidité, elle garantit un climat intérieur optimal tout en réduisant la consommation d'énergie. Un système de ventilation résolument tourné vers l'avenir.

Une installation repensée pour les professionnels

Les installateurs le savent : un système de ventilation performant, c'est bien, mais une installation intuitive, c'est encore mieux. C'est justement l'un des points forts du DucoBox Energy Sky. Comme l'explique Marcin Ligorowski, responsable des exportations Europe de l'Est chez DUCO : « Nous avons conçu ce produit pour qu'il soit aussi simple à poser qu'à utiliser. Son affichage tête haute intuitif, son calibrage automatique et sa fonction de copie permettent de réduire le temps d'installation et de configuration, sans compromis sur la qualité de l'air. »

DUCO et Solvent : un duo gagnant

Cette distinction a été obtenue en partenariat avec Solvent, distributeur et partenaire de longue date de DUCO, qui a assuré la présentation de la DucoBox Energy Sky sur le salon. Une collaboration stratégique qui a permis de mettre en avant cette solution innovante face aux exigences toujours plus strictes en matière de construction durable et d'efficacité énergétique.

L'innovation au service du bien-être

Ce prix Qualité & Innovation ne fait que renforcer l'engagement de DUCO à repousser les limites de la ventilation moderne. En phase avec les nouveaux standards de construction, l'entreprise continue de développer des solutions à la fois efficaces, intelligentes et adaptées aux besoins réels du marché. Avec la DucoBox Energy Sky, elle prouve qu'il est possible d'allier technologie, confort et sobriété énergétique. Un modèle pour le secteur, qui répond aux défis de demain.

