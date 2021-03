Duco Ventilation & Sun Control à Furnes fête cette semaine son 30e anniversaire. Pour être précis, l’entreprise a démarré le 18 mars 1991 avec sept travailleurs. Le spécialiste de la ventilation a depuis lors connu une énorme croissance. Non seulement l’entreprise compte désormais près de 240 collaborateurs, mais son infrastructure continue à se développer afin de pouvoir faire face à une croissance continue. Il n’a pas encore été possible d’organiser des festivités à grande échelle, mais Luc Renson, PDG de Duco, n’a pas voulu laisser ce jubilé passer inaperçu.

Partie intégrante du paysage économique de la Flandre occidentale, DUCO est devenu un élément phare du Westhoek. Fondée en 1991 à Nieuport, l’entreprise est aujourd’hui devenue un acteur européen de premier plan qui développe au quotidien et avec passion des systèmes de ventilation pour un climat intérieur sain. Depuis trente ans, Duco assure un climat intérieur sain dans les maisons, appartements, écoles, bureaux et centres de soins. L’entreprise exporte 85 % de son chiffre d’affaires, qui est produit à 100 % sur son site de production de 10 ha à Furnes.

3 millions d’habitation pleines d’oxygène

Au cours de sa première année d’existence, DUCO a fourni de l'oxygène à 800 familles. 30 ans plus tard, le spécialiste de la ventilation et de la protection solaire a doté plus de 3 millions d’habitations d’un climat intérieur sain. Une réussite unique qui, selon le PDG, n’aurait pas été possible sans une équipe DUCO solide, des distributeurs DUCO fidèles et des clients satisfaits. L’équipe de R&D, forte de 30 personnes, s’efforce en outre en permanence de développer des concepts de ventilation et de protection solaire durables et innovants. « Grâce à cette ambition et à cette volonté d’action, nous sommes prêts pour un avenir sain et vert », se réjouit l’entrepreneur de Flandre occidentale.

Nouveaux bureaux

DUCO célébrera son 30eme anniversaire dès cet été dans un tout nouveau complexe de bureaux. Grâce à sa protection solaire structurelle extérieure aux lamelles rectangulaires design, les nouveaux bureaux ne manqueront pas d'attirer tous les regards le long de la E40. En outre, le spécialiste belge de la ventilation peut également être considéré comme la référence en matière de techniques de ventilation durables avec une ventilation intelligente et naturelle combinée à une ventilation nocturne intensive. Ou comment créer de manière naturelle un climat intérieur sain pour tous les collaborateurs, sans recourir à des systèmes de climatisation énergivores. Les 7500 m² d’espace de bureau facilitent eux aussi la croissance continue de l’équipe DUCO. Pour donner à l'entreprise toutes les chances de se développer davantage, DUCO recherche 30 nouveaux collègues.

Visionnez le discours de Luc Renson, PDG de DUCO.

