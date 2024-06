DucoSlide : panneaux coulissants brise-soleil

Pour un équilibre optimal entre brise-soleil et pénétration de lumière naturelle, les cadres en aluminium peuvent glisser entièrement devant les fenêtres au moyen d’un rail. Les panneaux apportent une plus-value esthétique et unmaximum d’intimité à chaque projet. (motorisation sur demande)

Commande :

DUCO dispose d’un système orientable pour atteindre des hauteurs différentes, le ‘Vario’.

Dimensions disponibles :

Largeur de cadre : 800 – 1199 mm

Hauteur de cadre : 2200 - 2499 mm

Autres dimensions sur demande

DucoSlide LuxFrame - lame 40 Wood

Ces panneaux confèrent à chaque façade une touche particulière et esthétique grâce à la symbiose parfaite entre le bois et l’aluminium. Les lames en bois sont fixées de façon invisible à l’intérieur du cadre en aluminium. Elles sont fabriquées à partir du cèdre rouge de l'Ouest, un type de bois durable et élastique.

DucoSlide LuxFrame - lame 60F

Ce système de brise-soleil extérieur est composé de panneaux coulissants et apporte une plus-value architecturale à la façade. Les lames en aluminium sont montées à l’intérieur du cadre, dissimulant de manière invisible les trous de vis présents sur les lamelles.

DucoSlide SlimFrame - lamel 60F

Les lames en aluminium de ce système de brise-soleil architectural sont fixées entre de discrets profils latéraux. Cela se traduit par une vue de face particulièrement épurée et élégante (étant donné que ces profils latéraux sont à peine visibles).

