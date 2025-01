Formation Schenker Stores : les inscriptions 2025 ouvertes

Schenker Stores France ouvre les inscriptions pour ses nouvelles sessions de formation 2025. Organisées entre mars et avril, ces formations sont ouvertes à tous les installateurs, artisans, menuisiers et distributeurs, qu’ils soient partenaires de la marque ou non.

Schenker Stores vient d’annoncer l’ouverture des inscriptions pour ses sessions de formation 2025. Au travers de celles-ci, l’entreprise souhaite rappeler ses engagements à accompagner et faire monter en compétence les professionnels du secteur. Ces formations, ouvertes aux installateurs, artisans, menuisiers et distributeurs, seront animées par Christian Koessler, responsable technique et ADV Schenker Stores France. Celles-ci seront exclusivement consacrées aux brise-soleils orientables (BSO), et seront réparties sur deux jours. Avec cinq sessions prévues cette année, limitées à 10 participants chacune, Schenker Stores garantit une formation personnalisée et enrichissante pour tous les participants. Les inscriptions se font en ligne sur ce site, et doivent être bouclées avant le 21 février 2025. Les places étant limitées, les artisans sont invités à s’inscrire dès maintenant pour participer à ces sessions. Visite du showroom avant de mettre la main à la pâte Les sessions de formation se dérouleront à Schönenwerd, sur le site de production en Suisse. Les participants pourront ainsi profiter des installations modernes du centre de formation, installations adaptées à l’approfondissement des compétences techniques et pratiques autour des brise-soleil orientables. La formation débute par une visite du showroom, où les professionnels peuvent voir l’ensemble des produits de la marque : brise-soleil orientables, stores bannes et stores extérieurs. Cette étape est suivie d’une découverte des ateliers de production, grâce à laquelle les participants pourront observer les différentes étapes de fabrication d’un BSO, du profilage des lames à l’assemblage du produit, en passant par la confection d’un pantographe de GM200, le BSO tout métal. La formation se poursuit sur des modules pratiques, qui constituent le cœur du programme. Regroupés par binômes, les participants vont ainsi pouvoir s’exercer sur des installations grandeur nature, avec tout le matériel et les outils nécessaires à disposition. Les exercices pratiquent incluent : La pose des BSO GM200, MV90, VR90 et VR90 avec guide d’habillage

Les techniques de changement de lames, de coulisses, de moteurs, de pièces spécifiques (comme le Texband) et de réglages pour un entretien optimal

Une partie dédiée au SAV avec des situations simulées, inspirées de cas réels rencontrés sur le terrain

Enfin, un module est consacré à la programmation radio des moteurs IO. Les participants apprennent à régler les fins de course, à créer des centralisations puis à diagnostiquer et résoudre les éventuelles anomalies liées aux systèmes motorisés Il n’y en a pas que pour le BSO En complément des formations dédiées aux BSO, Schenker Stores propose tout au long de l’année des sessions personnalisées et intensives d’une journée, axées sur un produit spécifique, aux centres de formation et showrooms de Saint-Priest, près de Lyon et bientôt Paris qui ouvrira à la fin du 1er trimestre 2025. La formation Schenker Stores s’adresse à des profils variés, qu’il s’agisse de poseurs, de commerciaux, de dirigeants ou de techniciens spécialisés dans les réparations. Adaptées aux besoins spécifiques de chaque groupe, elle permet aux participants d’acquérir des connaissances techniques avancées, de perfectionner leurs pratiques de pose et de maîtriser les outils dédiés aux protections solaires. Ce cadre collaboratif favorise la création d’un réseau dynamique, pouvant favoriser le développement des compétences et le partage des bonnes pratiques. Jérémy Leduc Photo de Une : Schenker Stores