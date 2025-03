Brise-soleil DucoSun Ellips : esthétisme & efficacité pour l’immeuble ONZE

Aperçu du projet

La conception architecturale de l’immeuble ONZE présente un plan en forme de H, offrant de grands espaces de bureaux flexibles et collaboratifs. Un élément clé de la conception est sa double façade dotée d'une protection solaire verticale DucoSun Ellips. Ces brise-soleil permettent non seulement de gérer efficacement les apports solaires, mais contribuent également de manière significative à l'attrait esthétique et à la performance énergétique du bâtiment.

DucoSun Ellips : les différentes fonction en action

→ Régulation thermique

Les lames DucoSun Ellips 400 contribuent à maintenir un climat thermique optimal à l’intérieur de l’immeuble. En bloquant efficacement la lumière directe du soleil, ces lames réglables réduisent le gain de chaleur, diminuant ainsi le recours aux systèmes de climatisation. Cela permet non seulement de créer un environnement plus confortable pour les employés de bureau, mais aussi de réaliser d'importantes économies d'énergie, conformément aux objectifs de faible impact environnemental de l'immeuble ONZE.

→ Amélioration de la lumière du jour et du confort

La conception elliptique des lames DucoSun Ellips assure une diffusion maximale de la lumière naturelle. Cela signifie que si la lumière directe du soleil est bloquée, une grande quantité de lumière diffuse pénètre dans l'espace de travail, réduisant ainsi le besoin d'éclairage artificiel pendant la journée. Le résultat est un environnement de travail bien éclairé et confortable qui améliore la productivité et le bien-être des employés.

→ Attrait esthétique

Disponibles dans une couleur dorée frappante, les lames DucoSun Ellips 400 ajoutent un aspect unique et distinctif au bâtiment ONZE. Le design élégant et moderne de ces lames complète l'architecture contemporaine du bâtiment, ce qui en fait un élément marquant du quartier de Gerland. La possibilité de personnaliser l'orientation des lames offre aux architectes un outil polyvalent pour obtenir l'esthétique souhaitée, en veillant à ce que la forme rencontre la fonction dans un mélange harmonieux.

→ Spécifications techniques

Les lames DucoSun Ellips sont disponibles avec des options fixes ou réglables électroniquement, ce qui permet différents angles d'installation. Cette flexibilité garantit un ombrage optimal quelle que soit la surface vitrée et la position du soleil. Les sept formats disponibles (100, 150, 200, 250, 300, 350, 400) offrent aux architectes un large éventail de choix pour répondre aux différentes exigences de conception.

→ Conclusion

L'intégration des lames DucoSun Ellips 400 dans le bâtiment ONZE illustre la manière dont les systèmes de protection solaire modernes peuvent offrir le double avantage de la régulation thermique et de l'amélioration de l'esthétique. En empêchant la chaleur d'entrer et en maintenant un climat intérieur optimal, ces brise-soleil améliorent non seulement l'efficacité énergétique du bâtiment, mais créent également un environnement de travail agréable. Les lames dorées contribuent à l'identité architecturale unique du bâtiment, faisant d'ONZE un point de repère dans le quartier en pleine évolution de Gerland à Lyon.

Pour en savoir plus exit_to_app