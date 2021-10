Éclairage : Préparez-vous au nouveau règlement européen Eco-Conception (SLR) qui vise le retrait de certaines sources !

Le nouveau règlement européen d'éco-conception SLR (Single Lighting Regulation) renforce l'économie circulaire et définit les exigences sur l’efficacité énergétique des sources lumineuses. Aussi, certaines sources seront retirées du marché… prenez les devants pour vos futurs projets !

L'UE prévoit en effet d'économiser un total de 260 TWh d'énergie en 2030. L'éclairage y contribuerait à hauteur d'environ 16 %. Cet objectif ne peut être atteint que si les exigences d'efficacité énergétique pour les sources lumineuses sont encore accrues d’où ce nouveau règlement Eco-conception dit SLR.

En plus de l'efficacité énergétique, l'UE impose un certain nombre d'exigences fonctionnelles concernant la qualité de la lumière. Elles comprennent le rendu des couleurs, la cohérence des couleurs, pour les LED/OLED, le facteur de puissance, la durée de vie et le comportement des sources lumineuses sur secteur en termes de scintillement et d'effet stroboscopique.



Des retraits échelonnés étape par étape



Les sources lumineuses qui ne satisfont pas ces exigences sont interdites de mise sur le marché depuis le 1er septembre 2021 (c’est le cas pour de nombreuses sources halogènes notamment), et les autres le seront à partir du 1er septembre 2023 pour la plupart des tubes fluorescents T8.

LEDVANCE vous soutient dans le développement de nouvelles sources lumineuses encore plus efficaces en énergie, avec des mesures et des informations qui vous guideront à travers les différentes phases des règlements entrant en vigueur – et bien sûr avec la mise en place rapide de produits de remplacement LED de haute qualité.

Vous voulez en savoir plus sur les enjeux des nouveaux règlements européens? N’hésitez pas à demander notre brochure.

Sources lumineuses : exigence en termes d’efficacité énergétique