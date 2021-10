Lusha un lieu de travail dynamique, ludique et propice à l’échange grâce à Milliken

Lusha est une entreprise de systèmes et de données marketing basée à Tel Aviv, en Israël. Cette société de haute technologie, qui se décrit comme « la société de data la plus cool de la galaxie » et appelle ses employés « Lushians », est fière de proposer un lieu de travail dynamique, ludique et propice à l’échange.

Avec une grande équipe déployée dans ses bureaux, l’entreprise cherchait à créer un nouvel espace qui incarnerait sa philosophie « work-hard, play-hard » tout en offrant à ses employés un environnement confortable et propice à la productivité. Lusha a donc chargé TBZ Interior Architecture & Design de créer un intérieur professionnel qui reflèterait la culture et les valeurs de l’entreprise.

Approche design

Lusha est située au 44e étage de l’une des emblématiques tours Azrieli à Tel Aviv, un centre de forme triangulaire qui bénéficie d'une vue à 360 degrés sur la ville. Le défi de TBZ était de transformer l'espace de travail existant en un nouvel environnement accueillant et stimulant, dans lequel les employés se sentiraient comme chez eux. Les nouveaux bureaux devaient s'adapter à différents styles de travail, notamment des postes informatisés, des zones privées propices à la concentration, des salles de réunion de différentes tailles et des espaces ouverts et sociaux pour la relaxation et l’échange.



TBZ a répondu au cahier des charges en proposant un projet audacieux et créatif. Afin de respecter le thème graphique urbain, les designers ont choisi d’habiller le sol avec la collection de moquettes modulaires Clerkenwell de Milliken. Inspirée de l'architecture, de l'histoire et de la culture du quartier design Clerkenwell à Londres, cette collection de moquette très graphique présente des couleurs, des formes et des lignes qui font visuellement écho à cette partie de la ville.



Parmi les neuf motifs de la collection Clerkenwell, TBZ a sélectionné les formes triangulaires de Three Corners, Angled Walk, Triangular Path et Ely Place. Conçues avec la technologie Millitron® Digital Colour Placement technology de Milliken, les formes imbriquées très précises et la palette de couleurs polyvalente de ces quatre motifs uniques ont permis de créer une esthétique de sol idéale pour l'ambiance urbaine de ce lieu de travail moderne.



Au fur et à mesure que les utilisateurs se déplacent dans l’espace, un effet de spray et une ligne noire griffonnée se déploient comme un fil conducteur, unifiant l'espace et insufflant un sentiment de créativité et de liberté d'esprit. L'influence urbaine se poursuit dans l'ensemble de l'aménagement avec ses ornements style graffiti.

Zones de couleur

En utilisant une large palette de couleurs et un mélange d'échelles, TBZ a astucieusement utilisé les quatre designs de Clerkenwell pour délimiter les différents espaces. Le choix des couleurs se coordonne avec les graphiques muraux, tandis que leurs formes triangulaires reflètent parfaitement celle du bâtiment.

Pour les postes de travail situés au centre, les dalles Angled Walk dans les tons aqua et gris minéral de Georgian Footsteps s’intercalent avec Three Corners dans les teintes coordonnées de Creating Order, afin de structurer cette zone. Le dossier Comfort Lite intégré améliore la performance acoustique et la durabilité de cette zone de travail ouverte et animée.



Dans la vaste salle de réunion d'angle, dont les six grandes fenêtres donnent sur Tel Aviv, les petits triangles d'Ely Place dans les tons bleus et gris fumé de Lucid Writings font écho à la forme de la pièce. Le revêtement de sol se poursuit en douceur à travers la paroi vitrée pour faire la transition avec les grandes lignes graphiques de Angled Walk et Three Corners dans des couleurs correspondantes à Rook's Nest et Tolpuddle.

Pour la grande salle de réunion et de conférence de Lusha, les dalles Three Corners dans le violet riche et le gris chardon de Secret Village, combinées à la collection Angled Walk dans le coloris Old Haunts, donnent du relief à la pièce. Old Haunts ajoute une note sérieuse à cet espace tout en étant clairement visible à travers le mur en verre orné de graffitis.

« Le projet était très complexe en raison du plan triangulaire de l’espace, mais l'architecte a choisi les produits parfaits. Ils combinent un beau design et une esthétique qui convient à l'ambiance jeune de LUSHA, tout en offrant une véritable qualité acoustique. » Tal Ben-Ze'ev, architecte d'intérieur, TBZ Studio



Un petit espace de travail privé a également été recouvert des triangles d'Ely Place dans la palette de couleurs bleues et sombres de Lucid Writings, complétant l’ornement mural « Data is king » qui domine cette pièce. Dans l'ensemble des nouveaux bureaux de Lusha, le revêtement de sol a été doté d'une protection antitaches StainSmart® afin de préserver son aspect. Les gris chartreux et charbonneux de Saffron Hill de Three Corners et Angled Walk de Horseshoe Luck ont été choisis pour une autre salle de réunion, reprenant une fois de plus les couleurs des graffitis muraux vibrants et ludiques.

Un design neutre en carbone

La collection Millitron® Clerkenwell de Milliken est fabriquée avec un fil de nylon régénéré 100% Econyl® et son dossier Comfort Lite est composé de 90% de matériaux recyclés. Elle est également entièrement recyclable via le programme de reprise des dalles de Milliken et est enregistrée auprès de la norme Verified Carbon Standard comme étant un produit neutre en carbone. En plus de disposer d’un espace créatif magnifiquement conçu, Lusha peut également être assuré que son revêtement de sol possède de solides qualités en matière de durabilité.

