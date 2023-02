LEDVANCE et Bosch Smart Home créent ensemble leurs premiers kits de produits connectés pour sécuriser nos foyers !

Les produits Smart+ de LEDVANCE sont directement intégrés au système Smart Home System de BOSCH afin que l’installation et la mise en route soient très faciles pour le consommateur.

Aucun accessoire supplémentaire n’est nécessaire car le contrôleur ZigBee (inclus dans le kit) et l’application gratuite constituent le coeur du système Bosch Smart Home.

L’application permet de piloter les appareils du bout des doigts, et d’adapter les réglages. Le contrôleur relie tous les appareils Smart Home avec l’application.



Les kits couvrent les scénarios d’application cambriolage ou protection incendie préconfigurés, mais ils peuvent aussi être personnalisés. Par exemple, si le scénario « rentrer à la maison » est activé, le système d’alarme se désactive et les ampoules s’allument.

En cas de tentative d’effraction, les sirènes du détecteur se mettent en route et les ampoules LEDVANCE clignotent en rouge pour dissuader les intrus.

Si de la fumée se développe, les ampoules éclairent les voies possibles d’évacuation avec une lumière jaune intense. Il est enfin possible de simuler une présence dans la maison avec l’éclairage qui s’allume et s’éteint de manière aléatoire.

KIT CONNECTÉ DÉTECTEUR DE FUMÉE

1 contrôleur et 1 détecteur de fumée BOSCH

+ 2 ampoules LEDVANCE Smart+ Classic A 60 E27

couleur changeante ZigBee



Contrôleur BOSCH Smart Home

La centrale de commande intelligente de tous les composants :

le contrôleur relie tous les appareils avec l’application.

Prérequis : accès internet / prise de courant pour le câble réseau du contrôleur et smartphone.



1 Détecteur de fumée BOSCH Smart Home

Il détetecte les risques d’incendie et déclenche automatiquement l’alarme en cas de formation de fumée.



2 ampoules connéctées LEDVANCE SMART+

Classic A 60 E27 couleur changeante ZigBee :

forme standard, couleur changeante

équivalent 60 W, 806 lumens

plus de 16 millions de couleurs, ZigBee

KIT CONNECTÉ SYSTÈME D’ALARME

1 contrôleur et 2 contacts porte/fenêtre et 1 détecteur de mouvement BOSCH + 1 ampoule Smart+ Classic A 60 (standard) E27 couleur changeante ZigBee et 1 ruban SMART+

Flex couleur changeante LEDVANCE



1 Contrôleur BOSCH Smart Home

La centrale de commande intelligente de tous les composants :

le contrôleur et l’application constituent le coeur du système Bosch Smart Home. L’application permet de piloter les appareils du bout des doigts, et d’adapter les réglages. Le contrôleur relie tous les appareils avec l’application.



1 détecteur de mouvements BOSCH Smart Home

Le détecteur de mouvement intelligent de Bosch Smart Home détecte de façon fiable et précise les mouvements. Il fait la distinction entre événements anormaux et événements normaux.

Ainsi, il ne déclenche l’alarme que lorsque cela est nécessaire.



2 connecteurs de porte/fenêtre BOSCH Smart Home

La détection d’ouverture de fenêtre du contact veille à ce que l’utilisateur ne chauffe pas inutilement. Le contact de porte / fenêtre ordonne par liaison radio l’abaissement du chauffage à une valeur prédéfinie.



1 ampoule connéctée LEDVANCE SMART+

Classic A 60 E27 couleur changeante ZigBee :

forme standard, couleur changeante

équivalent 60 W, 806 lumens

plus de 16 millions de couleurs, ZigBee

1 ruban connecté LEDVANCE SMART+ Flex couleur

changeante ZigBee

3 bandes séparables flexibles et auto-adhésives de 60cm

Multicolore / Variation des blancs de 2.700 à 6.500 K ZigBee