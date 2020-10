Pour la première fois, ECLISSE fait apparaître l’élément invisible et structurel de l’huisserie : le cadre en aluminium. Incliné à 40°, le cadre n’est plus seulement un élément technique et fonctionnel mais il devient un élément de finition à part entière.

ECLISSE 40, une finition pensée dans les moindres détails

ECLISSE 40 est une huisserie pour la pose d’une porte battante affleurante laissant apparaître le cadre en aluminium. D’un côté, des lignes géométriques donnent de la profondeur et de l’autre, la porte affleurante se fait élégante et discrète.



ECLISSE 40 est une nouveauté absolue sur le marché, née de l’idée de deux architectes italiens, Lorenzo Ponzelli et Francesco Valentini.

« Tout a commencé avec le sentiment qu’il manquait quelque chose dans le monde de la porte. Quelque chose qui ferait évoluer le concept de la porte d’intérieur : faire de l’invisible, une visibilité subtile sans négliger la fonctionnalité et la praticité. La perspective d’ECLISSE 40 a été une révélation » confient, les deux designers.

Ce nouvel archétype permet de regarder la porte d’intérieur sous un autre angle.

La structure évasée du cadre en aluminium se décline en quatre finitions : brut avec primaire, bronze clair, bronze foncé et bronze graphite.



Cette porte battante s’associe parfaitement avec le design minimaliste de la collection Syntesis®.



« En 2014, Syntesis® collection était déjà avant-gardiste dans le domaine de la porte à galandage et de la porte battante. De nouveau, avec l’huisserie ECLISSE 40, Eclisse révolution la conception des portes invisibles. La mise en avant du cadre en aluminium est une approche encore inexistante sur le marché Français. ECLISSE 40 reflète le design italien et l’exigence française à tous points de vue et fait bouger les lignes de la porte d’intérieur. », explique Olivier Guilliec, Directeur commercial d’ECLISSE France.

Les caractéristiques techniques d’ECLISSE 40 :