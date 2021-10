Portes Verre & Aluminium ECLISSE

Dans le marché des portes d’intérieur, les portes verre & alu sont incontournables. Le verre sépare les pièces sans délimiter les frontières tout en faisant passer la lumière et le cadre en métal dessine les formes pour apporter du cachet. Eclisse fait évoluer sa gamme de portes verre & alu pour qu’elle soit compatible avec ses châssis coulissants et ses huisseries invisibles.

Dans un même espace, différentes portes coexistent

Il est essentiel pour Eclisse de proposer une harmonisation des portes verre et aluminium afin d’avoir une cohérence d’ensemble. Une succession d’inspirations changent et évoluent selon les différentes déclinaisons du mur pour sublimer les pièces et diviser les ambiances.



Eclisse proposait déjà une gamme de portes verre et aluminium cependant, elle n’était pas compatible avec tous les modèles de châssis. Avec ces nouvelles compatibilités, la collection permet de créer une harmonie dans la pièce et laisse libre cours aux inspirations.

La nouvelle gamme est compatible avec la majorité des modèles Eclisse

Rien de plus simple dorénavant si l’envie d’une porte en verre et aluminium se dessine. Il n’y a qu’à choisir le châssis (classique - Unique, Extension… - ou design - Syntesis Line, Syntesis Battant, ECLISSE 40 -), le modèle de la porte (Zeus - un panneau de verre centré au niveau du profil aluminium - ou Just - deux panneaux de verre sur les extrémités qui insèrent le profil aluminium-) et les poignées.



À galandage, battante, en applique, hauteur standard ou hors-standard, la gamme de portes en verre et aluminium répond à l’ensemble des projets.

Les caractéristiques techniques (selon le modèle choisi)

Porte battante ou coulissante

Finitions de l’aluminium : blanc, argent, marron, bronze, noir, anthracite, cuivre…

Finitions du verre : transparent extra-clair, bronze, fumé, satiné extra-clair, satiné fumé, bronze réfléchissant, réfléchissant fumé, miroir… (liste non exhaustive)

Largeur de porte : de 630 à 1330 m

Hauteur de porte : de 1000 à 2700 mm

Pour en savoir plus exit_to_app