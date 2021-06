Paris, 18e, quartier des Abesses : un nouvel habitat est né en 2020 sur le toit d’un immeuble existant. Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation, un loft sur-mesure et sa terrasse végétalisée sont apparus mêlant confort intérieur & extérieur. Le cabinet ACG et l’agence Mariebey ont réalisé ce nouveau cocon selon le concept Oh Perché! Rooftop. Il associe verdure et vie citadine. Le fabricant de porte d’intérieur, Eclisse, équipe cet appartement parisien avec les portes de la collection Syntesis®. Sobriété, design et sur-mesure sont au rendez-vous. Visite et explications.

Plus qu’un habitat, un art de vivre La signature d’Oh Perché! Rooftop c’est de concevoir des habitats avec de grandes ouvertures et des espaces à vivre intégrant toujours un espace extérieur végétalisé. Durant 7 mois, de juin à décembre 2020, le cabinet ACG et l’agence Mariebey ont ainsi créé de toutes pièces et pensé dans les moindres détails cet appartement de 113m² (hors terrasses). Il est composé de deux chambres avec chacune une salle d’eau attenante, d’un espace de vie ouvert sur la cuisine et d’une terrasse végétalisée.

Les acquéreurs, arrivés en cours de chantier, ont apprécié l’accompagnement des architectes dans la personnalisation de leur future résidence principale. Leur qualité de vie est une priorité. Ils souhaitent un appartement connecté et moderne avec un espace extérieur. Ayant un rythme de vie plutôt soutenu, mêlant vies professionnelle et familiale, le couple ressent le besoin d’apaisement en rentrant chez lui ; d’où un espace ouvert, aéré, clair, associant espaces végétalisés et panorama exceptionnel sur la cité urbaine. « Cet appartement est une vraie bulle d’oxygène dont nous avons redécouvert l’attrait avec le confinement » confient les propriétaires. Design, technologie & végétal Terrasses en bois, vue dégagée, plantes vertes, mobilier sobre et minimaliste définissent l’extérieur. Grande baie vitrée, puits de lumière, meubles (Philippe Hurel & Marine Peyre) et matériaux nobles (bois, parquet, grès de cérame finition marbre) sont les marqueurs de l’intérieur. La cuisine ouvre sur l’espace de vie, véritable ode à l’art de vivre à la française. Dans cet appartement traversant, l’ouverture du salon donne sur le couloir où se trouvent les espaces privatifs des propriétaires. « La technologie connectée est placée au cœur de ce projet.Un système domotique centralise la gestion énergétique et l’automatisation des équipements (contrôle des volets, de la lumière, de la température) » explique Coralie Palaise, architecte d’intérieur en charge du projet. Eclisse, solution d’architecture intérieure « Nous recherchions des portes invisibles, à fleur de cloison et modernes. Objectif : garder l’esprit design et sobre du lieu, même dans une pièce « perdue » qu’est le couloir. Nous voulions une impression d’infini. Les portes intérieures Eclisse remplissent le contrat » commente Coralie Palaise.



Six bloc-portes affleurant, modèles Syntesis® Battant d’Eclisse, habillent le couloir desservant les pièces personnelles (chambres, salles de bain, toilettes, buanderie…). Elles tiennent la promesse de créer l’illusion d’un mur sans fin. Photographe : Alexandre Tabaste Pour en savoir plus exit_to_app