Économie circulaire : les solutions thermo-acoustiques Recticel à l’honneur de la prochaine journée technique du LNE

Lors de cette journée, Jonathan Bouvier, Ingénieur au Support Technique RECTICEL, apportera son témoignage sur le recyclage. L’occasion de présenter en détail les solutions d’isolation thermo-acoustique RECTICEL basées sur le principe de l’économie circulaire mais aussi d’aborder les thématiques de certification et d’évaluation qui peuvent parfois se présenter comme des freins à l’innovation et au développement de solutions innovantes et vertueuses.

La genèse d’une production innovante basée sur l’économie circulaire

Les solutions thermo-acoustiques de RECTICEL partent d’un constat simple : chaque année, 30 millions de matelas arrivent en fin de vie en Europe dont 4 millions en France (Source Ecomaison). Fort de son expertise dans les mousses polyuréthanes souples, RECTICEL a rapidement pris conscience que ces vieux matelas étaient un gisement de matière à haute performance non exploité. L’entreprise a donc développé en France, près d’Angers, un modèle circulaire consistant à découper les mousses pour obtenir des flocons calibrés qui sont ensuite mélangés et agglomérés à l’aide d’un liant pour former des panneaux d’isolation. Grâce à leur structure cellulaire ouverte, les panneaux possèdent d’excellentes performances acoustiques. Ils sont aussi un complément d’isolation thermique durable avec une bonne tenue mécanique.

Des isolants issus du recyclage très efficaces

Après plusieurs années de R&D et d’optimisation du process, RECTICEL a mis au point une gamme d’isolation thermo-acoustique pour les applications intérieures. L’ensemble des produits ont été évalués par un organisme mandaté par l’Union Européenne afin d’établir une déclaration de performance et d’apposer le marquage CE :

Silentwall est un panneau semi-rigide de densité 80kg/m3. D’une épaisseur allant de 40 à 80 mm, les panneaux Silentwall possèdent une conductivité thermique de 0,037 W/m.K. Ils se mettent en œuvre en contre-cloisons, cloisons séparatives et distributives et plafonds. Ce produit a reçu le Decibel d’Argent décerné par le Centre National du Bruit. Cette solution phonique est également disponible en Grandes Surfaces de Bricolage, pour le marché particulier, sous les noms de Simfofit et Instasoft.

Simfocor est un panneau semi-rigide de densité 45kg/m3. Il est fabriqué en épaisseur 45 mm de manière à être compatible avec les cloisons standards 72/48. Ses performances acoustiques sont équivalentes voire meilleures que celles de certains isolants traditionnels. Ce produit a obtenu en 2022 le label « Solar Impulse » qui témoigne de la pertinence de cette solution sur les volets environnemental et économique tout en générant un impact positif sur la qualité de vie.

Enfin, la solution Copopren+ Impact 150 est destinée à l’isolation des sols pour le marché espagnol. Ce produit, de densité 150kg/m3 et d’épaisseur 20 mm, permet d’atteindre une amélioration du bruit de choc très élevée de 31dB.

Une success-story française

Véritable success-story, les volumes de ventes de l’ensemble de ces solutions made in France ont doublé en 4 ans avec une activité aujourd’hui principalement réalisée sur le marché français.

Pour en savoir plus exit_to_app