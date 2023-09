testo 310 II : nouvel analyseur de combustion alliant fonctions simples et précision de mesure élevée

Équipé d’un écran haute résolution, le nouvel analyseur de combustion testo 310 II convient parfaitement à toutes les mesures de base sur les installations de chauffage : mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres importants tels que O2, CO, CO 2 , température des gaz de combustion et ambiante. Grâce à l’App testo Smart, d’autres mesures simultanées peuvent être également réalisées telles que la pression de gaz dynamique et la température aller et retour.