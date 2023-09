KITINOX, il raccorde tous les foyers fermés et les inserts à bois bûches

KITINOX raccorde tous les foyers fermés et inserts avec la même aisance. Facile à mettre en œuvre avec l’emboîtement calibré cône sur cône et le dévoiement réglable sans aucune découpe, sécurisant et performant, KITINOX est LA référence en matière de raccordement de foyers fermés et d’inserts bois bûches.

Depuis de longs mois, l’intérêt - le plébiscite ! - des Français pour le chauffage au bois le place encore davantage sur le devant de la scène. Alors que le nombre d’installations de foyers fermés et d’inserts bûches ne cesse d’augmenter, le conduit simple paroi KITINOX de Cheminées Poujoulat répond toujours présent.

Placé dans la hotte au-dessus de l’appareil, il s’adapte à toutes les configurations (conduit droit ou dévoyé, depuis un tubage flexible ou rigide, depuis un conduit isolé, etc.) aussi bien en habitat neuf qu’en rénovation. Ses caractéristiques ?

Étanchéité parfaite

Inox de qualité

Disponibilité en 6 diamètres de 130 à 250 mm

Gamme complète d’accessoires pour s’adapter à tous les conduits et foyers (régulateur de tirage, colliers de sécurité…)

Solution technique éprouvée bénéficiant du CÉRIC Label, KITINOX est conçu pour résister aux très hautes températures dégagées par les foyers-inserts et garantissent une sécurité optimale à leurs utilisateurs.

Pour en savoir plus exit_to_app