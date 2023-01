EFFICIENCE, le conduit qui s’adapte à toutes les configurations

Qualifié de conduit nouvelle génération, EFFICIENCE possède de nombreux atouts : performance, esthétique, universalité et facilité d’aménagement.

EFFICIENCE, un concentré de technologie et d’avantages

Doit-on encore présenter EFFICIENCE ? Le tout premier triple paroi concentrique isolé du marché, sorti en 2013 par Cheminées Poujoulat, est, comme ses confrères THERMINOX et PGI, devenu un incontournable des conduits d’évacuation de fumée sur le marché de la maison individuelle.



Doté de trois parois et d’un isolant en laine de roche d’une épaisseur de 20 mm, il permet d’acheminer l’air comburant prélevé à l’extérieur jusqu’à l’appareil via l’espace annulaire, et d’évacuer les fumées dans le conduit isolé intérieur. Un conduit deux en un qui n’a que des avantages du point de vue de la performance de l’appareil :

L’évacuation des fumées est optimale : l’isolant permet de maintenir la température des fumées et donc la bonne circulation jusqu’à l’évacuation,

: l’isolant permet de maintenir la température des fumées et donc la bonne circulation jusqu’à l’évacuation, L’arrivée d’air est totalement maîtrisée : par tirage naturel, l’air prélevé en haut du conduit se réchauffe sur toute la hauteur jusqu’à l’appareil,

: par tirage naturel, l’air prélevé en haut du conduit se réchauffe sur toute la hauteur jusqu’à l’appareil, Les sorties de toit adaptées à cette gamme permettent d’éviter toute recirculation des fumées.

Système étanche, EFFICIENCE participe à l’optimisation du rendement de l’appareil de chauffage et par conséquent aux économies d’énergie dans l’habitat.

Un conduit concentrique "tout-terrain"

Le triple-paroi de Cheminées Poujoulat est véritablement une solution "tout-terrain" :



1 / Il raccorde tous les types d’appareils de chauffage au bois : poêle à bois bûche, poêle à granulés, insert et foyer fermé.

2 / Il s’installe en neuf (l’étanchéité de la maison à l’air est préservée) et en rénovation, là où l’amenée d’air n’aurait pas été techniquement réalisable (sur un sol en dalle pleine par exemple).

3 / Il permet de s’affranchir de la règle du dépassement de faîtage imposée par la norme DTU 24.1. Doté de son propre ATEC, EFFICIENCE permet en effet un positionnement sur le toit en fonction de l’emplacement de l’appareil sans avoir à dépasser obligatoirement le faîtage. Un avantage considérable en zone urbaine, en cas de forte pente, dans une véranda ou dans toute autre configuration particulière. Autrement dit, EFFICIENCE permet d’installer un appareil à bois dans toutes les configurations d’habitation.



Selon de nombreux installateurs, « EFFICIENCE apporte une solution dans des situations où une installation classique était impossible », et ouvre donc un nouveau champ de possibilités aux professionnels.

Esthétique, il s’adapte à son environnement

Déjà très souple en matière d’aménagement et de configuration, EFFICIENCE sait aussi s’adapter pour se fondre (ou se faire remarquer) dans son environnement. En plus des trois finitions standard proposées (Inox, Galva et Galva peint noir), Cheminées Poujoulat laisse la possibilité à chacun de personnaliser son conduit dans le coloris RAL de son choix.

Crédits Photos : © Cheminées Poujoulat

