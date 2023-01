Baies accordéon SOLARLUX : performance & design sur mesure pour tous les projets

Connue et reconnue pour la qualité de ses menuiseries et de sa fabrication, SOLARLUX propose l’offre de baies accordéon la plus aboutie du marché.

BAIES ACCORDÉON EN ALUMINIUM : ÉCOLINE ET HIGHLINE

Les baies accordéon Écoline et Highline abolissent les frontières entre intérieur et extérieur grâce au refoulement intégral de leurs vantaux de gauche à droite, de droite à gauche, ou bien des deux, en fonction de la configuration choisie.

Afin de répondre à tous les besoins, elles peuvent être mises en œuvre par combinaison avec des parties fixes, des ouvrants à la Française ou des châssis oscillo-battant afin de favoriser la ventilation naturelle des espaces de vie.

Développée respectivement sur la base de dormants de 67mm et de 84mm de largeur, les baies accordéon en aluminium prêtes à poser Ecoline et Highline s’adaptent à tous types de pose, en neuf comme en rénovation. La technologie brevetée bionicTURTLE permet d’associer finesse des montants d’ouvrants (99mm), hautes performances énergétiques et mécaniques afin de solutionner tous les besoins en termes de grande dimension et de transparence maximale.

Les ferrures et les systèmes de verrouillage garantissent une sécurité renforcée des biens et des personnes et de limiter au maximum les risques d’effraction.

Ecoline

Sécurité : RC2

AEV : A3 E8A VB4

Thermique : Uw jusqu’à 1,1 W/m2K

Acoustique : jusqu’à 40dB

Highline

Sécurité : RC2

AEV : A3 E9A VB4

Thermique : Uw jusqu’à 0,8 W/m2K

Acoustique : jusqu’à 45dB

Principaux éléments de cohérence des baies accordéon en aluminium Ecoline et Highline

Légère adhérence par effet de cisaillement intégrée dans la baguette d'isolation afin de compenser les charges thermiques

Assemblage des vantaux par coupe d’onglet et d’équerres collées

Drainage contrôlé

Rails de roulement et de guidage intégrés dans les profilés

Rails de roulement et de guidage séparés

Rails et système de roulement en acier inoxydable

Rail de seuil affleurant disponible afin de faciliter la libre circulation sans obstacle

Étanchéité périphérique continue par écartements et par pression constante entre les vantaux

Joints en mousse enrobés pour un glissement optimal

Joint pour performances thermiques renforcées en option

Centrale dissimulé « TwinX » en option pour les régions exposées aux vents violents

Poignée en inox de conception Solarlux

Contrôles de la production en usine

Testé conformément à la norme DIN EN 1090 classe de réalisation EXC 1 et EXC 2

Certifié selon la norme DIN ISO 9001

BAIE ACCORDÉON BOIS et MIXTE BOIS/ALU : COMBILINE ET WOODLINE

Combiline : le charme du bois côté intérieur, la modernité de l’aluminium côté extérieur

Afin de garantir un mariage parfait entre résistance et durabilité des structures et le charme menuiseries d’autrefois, Combiline associe élégamment l’aluminium et le bois. Côté extérieur, les ouvrants de la baie accordéon arborent un revêtement en aluminium assemblé par coupe d’onglet et appliqué sur le vantail en bois. Le cadre dormant est réalisé en aluminium, recouvert de moulures en bois massif côté intérieur de l’espace de vie. La vue réduite de 147mm de l’aboutement des vantaux procure une transparence maximale et une vue panoramique vers l’extérieur.

Sécurité : RC2

AEV : A3 E7A VC3

Thermique : Uw jusqu’à 0,8 W/m2K

Woodline : l’alliance parfaite entre modernité et la charme des menuiseries en bois

Les profilés des ouvrants de la baie accordéon Woodline sont composés de bois de qualité lamellé-collé. L’assemblage des vantaux est renforcé par un raccord d'angle spécifique offrant une parfaite stabilité des éléments. Afin de garantir une parfaite résistance dans le temps, le dormant est constitué d’une âme en aluminium recouverte intégralement à l'intérieur et à l'extérieur par des moulures en bois massif. Afin de s’adapter à tous les projets la largeur de dormant est de 86 mm. La vue réduite de 143mm de l’aboutement des vantaux procure une transparence maximale et une vue panoramique vers l’extérieur.

Sécurité : RC2

AEV : A3 E7A VC3

Thermique : Uw jusqu’à 1,0

Acoustique : Rw jusqu’à 42dB

Principaux éléments de cohérence des baies accordéon Combiline et Woodline