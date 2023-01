Thermoslate remporte le trophée Miaw de l’innovation 2022

Nous sommes ravis de vous annoncer que nous avons remporté le Miaw de l’innovation 2022 grâce à Thermoslate, notre système de panneaux thermiques en ardoise naturelle. De bonnes nouvelles pour terminer l’année !

Comme expliqué par la rédaction du magazine de référence Muuuz, Thermoslate a été choisi

"Tant pour sa capacité à produire de l’énergie renouvelable que pour son parti pris esthétique."

Notre solution de panneaux thermiques Thermoslate est le seul système qui utilise les propriétés de l’ardoise naturelle, en transformant le rayonnement solaire en énergie pour la production d’eau chaude ou de chauffage.



Cette solution « intelligente » et qui « répond à un process de fabrication responsable » a été récompensée dans la catégorie « Agencement, matériaux et revêtements ».



Nous souhaiterions également saluer les autres candidats, et lauréats des autres catégories, engagés dans cette compétition.



Totalement indécelable après la pose, Thermoslate se fond littéralement dans la couverture en ardoise naturelle, en assurant une intégration complète.



Vous voulez en savoir plus sur nos panneaux thermiques ? Nous proposons un calculateur qui vous permettra de connaitre la durée d’amortissement de votre projet. C’est rapide et simple !



L’effort que nous faisons depuis longtemps pour l’innovation et le développement durable nous a conduit à développer ce système, qui favorise une construction plus durable et adaptée aux besoins de l’architecture moderne.

Ce trophée est une reconnaissance de notre travail d’innovation. Créés en 2013 par le magazine Muuuz, les MIAW (Muuuz International Awards) récompensent chaque année les produits les plus remarquables de l’architecture, de l’agencement et de la décoration.



Pour savoir plus sur Thermoslate et son application concrète, vous pouvez accéder à notre espace projets et consulter quelques-unes de nos études de cas.

