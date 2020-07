Le Groupe ELCIA, leader des solutions numériques pour les professionnels de la Menuiserie, du Store et de la Fermeture annonce une prise de participation minoritaire à hauteur de 33% dans le capital de la société AlloTools, éditeur luxembourgeois des solutions BatiTrade.

Un partenariat stratégique sur le long terme

« Cela fait plusieurs années que nous échangeons avec Sébastien, introduit Edouard Catrice, Directeur Général du Groupe ELCIA. Nous partageons la même vision du marché et les mêmes valeurs : l’innovation, l’exigence sur la qualité de nos logiciels, ou encore le bien-être au travail et la collaboration avec nos équipes. Nous souhaitions nous engager au travers d’un partenariat fort et durable ! C’est pourquoi ELCIA entre au capital d’AlloTools à hauteur de 33% ». Deux ans après sa prise de participation au schéma similaire dans le capital de l’éditeur belge RAMASOFT, le Groupe ELCIA signe-là une étape supplémentaire dans sa croissance externe.



« Je crois beaucoup en ce modèle de participation minoritaire qui permet de sécuriser un partenariat sur le long terme, tant pour nous que pour les clients qui nous feront confiance, tout en laissant la force de l’innovation à l’entrepreneur, poursuit Edouard Catrice. AlloTools doit garder son indépendance tout en s’appuyant sur la notoriété et le réseau d’ELCIA pour se développer plus rapidement. Nous avions eu la même approche avec RAMASOFT et cela fonctionne parfaitement ! »



« Ce partenariat avec le Groupe ELCIA est une continuité logique à l’évolution de nos sociétés, de par notre histoire, notre complémentarité et les synergies de nos solutions, réel atout pour les acteurs du marché de la Menuiserie, ajoute Sébastien Sobczyk, Directeur Général d’AlloTools. Edouard a su nous rassurer sur notre évolution commune. Nous sommes sûrs d’offrir ensemble une offre qui répond aux attentes de nos utilisateurs et de faire bénéficier de notre avancée technologique au plus grand nombre, tout en gardant la liberté de développer de notre côté nos partenariats et nos projets R&D. »

Le Groupe ELCIA renforce sa place de leader des configurateurs de vente Menuiserie, Store et Fermeture

Cette nouvelle union s’inscrit en totale adéquation avec l’ambition du Groupe ELCIA de devenir leader européen des configurateurs de vente pour tous les produits de Menuiserie, Store et Fermeture. Une ambition qui passe notamment par un axe d’innovation différenciant : la 3D.



« Deux ans après notre prise de participation dans RAMASOFT et son configurateur 3D spécialisé fenêtre, ce nouveau partenariat avec AlloTools vient parfaitement compléter l’offre de configurateurs 3D pour les autres produits de Menuiserie, Fermeture et Aménagement affirme Edouard Catrice. Je suis convaincu que la 3D est un formidable média de partage et d’expérimentation qui va permettre aux particuliers de « consommer » différemment. »



« Cet engagement marque une reconnaissance forte de notre expertise et du travail fourni par mon équipe depuis la création d’AlloTools, précise Sébastien Sobczyk. Dès nos débuts, nous avons compris le potentiel de la 3D pour nos configurateurs et n’avons eu de cesse, depuis, de faire évoluer nos rendus graphiques pour encore plus de réalisme passant du visuel écran à l’immersion en réalité virtuelle, et depuis cette année à la réalité augmentée (dans l’environnement du client). Pour nous, configurer son projet doit être une réelle expérience pour une meilleure projection de son idée vers la réalisation de tous les possibles. »

Les utilisateurs ProDevis peuvent désormais chiffrer via les configurateurs BatiTrade

Alors qu’ELCIA propose un configurateur commercial centré sur la rapidité et la performance du chiffrage, AlloTools a abordé le sujet sous un angle graphique et particulièrement adapté aux produits qui nécessitent une approche 3D (portail, gardecorps, placard…). Une vraie complémentarité qui devrait séduire le marché et les utilisateurs ProDevis !



« Ce partenariat va apporter une vraie valeur ajoutée à tous nos clients, rajoute Edouard Catrice. Aussi bien aux industriels qu’à nos installateurs qui utilisent ProDevis. Nos approches de chiffrage complémentaires permettront ainsi de répondre au mieux à la demande du client final en fonction du produit et du contexte du dossier. »



Les installateurs du marché ont désormais la possibilité de réaliser un projet BatiTrade à partir de leur logiciel ProDevis et ainsi éviter toute ressaisie dans la gestion commerciale. Un véritable gain de temps et d’efficacité sans aucun coût supplémentaire sur son abonnement ProDevis, dès lors que son fournisseur lui aura communiqué un accès.



Côté industriels, c’est l’opportunité d’apporter une approche complémentaire en offrant une expérience 3D à ses clients, tout en s’appuyant sur la notoriété de ProDevis. Le partenariat prévoit qu’ELCIA ne facture aucun surcoût sur le référencement des tarifs de l’industriel qui aura souscrit à l’option BatiTrade Connect pour ProDevis, directement auprès d’AlloTools.

Ensemble, cap sur le marché international

Autre ambition au coeur de cette union : la conquête du marché international ! L’alliance des deux sociétés résonne ainsi comme un différenciateur fort et laisse augurer de belles promesses sur le plan européen.

br/> « La 3D est un langage universel qui gomme toutes les frontières et sera donc un avantage concurrentiel fort pour l’international. » illustre Edouard Catrice. « En effet, le marché européen est en attente de solutions de chiffrage avec configuration 3D, gestion commerciale et leads, CRM, ERP et solutions e-commerce parfaitement interconnectées. Ensemble, nous souhaitons proposer une solution vraiment différenciante, ayant fait ses preuves sur le marché français, pour accélérer notre développement à l’international. » conclue Sébastien Sobczyk.

