elZinc Advance® est la solution idéale pour les projets exposés à en environnement corrosif et qui requièrent une protection supplémentaire.

Zinc-titane laminé selon la norme EN988 et revêtu sur sa face visible d´une couche organique transparente, elZinc Advance® permet d´accroître les possibilités techniques offertes par le zinc tout en conservant son esthétique.



Disponible en 6 nuances de zinc (naturel et prépatiné : elZinc naturel, elZinc Slate, elZinc Crystal, elZinc Graphite, elZinc Lava et elZinc Oliva).



Principaux avantages :

Effet barrière : il est imperméable face aux agents extérieurs corrosifs

Inhibiteur : il minimise l´adhésion des sels et des substances inorganiques qui peuvent provoquer la rouille blanche dans les zones côtières.

Principales applications :

Zones avec une pollution atmosphérique élevée

Zones côtières

Autres climats spécialement agressifs (N´hésitez pas à nous consulter)

Dimensions et formats standard : feuillet et bobines :

Largeurs: 500, 600, 670, 1000mm.

Épaisseurs: 0,65 – 0,70 – 0,80 mm.

Feuilles : 1000×2000 mm et 1000×3000 mm (palettes d´environ 1000kg).

Bobines : environ 1000 Kg/unité.

Pour en savoir plus exit_to_app