En marge de son congrès annuel, l’Union des Métiers du Génie Climatique, de la Couverture et de la Plomberie (UMGCCP) a renouvelé son partenariat avec l’OPPBTP. L’objectif : faire de la prévention un levier de performance et d’attractivité.

Leur collaboration ne date pas d’hier. Depuis 2018, l’UMGCCP, affiliée à la Fédération Française du Bâtiment (FFB), et l’OPPBTP avancent main dans la main pour améliorer les conditions de travail des professionnels du BTP.

Six ans plus tard, les deux partenaires affichent la même ambition : inscrire la prévention au coeur de la stratégie des entreprises du secteur, et la présenter non plus comme une contrainte, mais comme une opportunité.

« Chaque action de prévention, chaque effort pour améliorer les conditions de travail et chaque initiative visant à valoriser nos métiers participent à la construction d’un secteur plus sûr et plus attractif », résume Pascal Housset, président de l’UMGCCP.

Un discours partagé par Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP, pour qui santé et sécurité doivent désormais s’envisager « comme des clés de fidélisation, de formation et de recrutement ».

De nouveaux outils, une culture commune

Concrètement, le partenariat renouvelé prévoit la promotion active des outils de prévention développés par l’OPPBTP, notamment via les supports de communication de l’UMGCCP. Le document unique d’évaluation des risques, souvent perçu comme une obligation fastidieuse, est ainsi repensé avec la solution MonDocUnique, plus accessible pour les petites structures.

Mais les ambitions vont plus loin. Des études techniques sur les troubles musculosquelettiques (TMS) dans les métiers du génie climatique et de la plomberie sont en cours. Une étude spécifique sur les couvreurs est également lancée.

Des outils pratiques verront bientôt le jour, comme un mémo d’accueil dédié aux couvreurs ou encore un guide consacré au photovoltaïque.

La prévention comme vitrine du secteur

Au-delà de l’enjeu sanitaire, le partenariat entend positionner la prévention comme un facteur d’attractivité. Dans un secteur confronté à des difficultés de recrutement, valoriser la qualité de vie au travail devient un argument de poids.

L’UMGCCP et l’OPPBTP misent ainsi sur des témoignages concrets d’entreprises à travers des cas « Prévention et Performance », et sur l’innovation, via l’accélérateur Santé Prévention du BTP.

Enfin, les partenaires insistent sur l’importance de diffuser une véritable culture prévention dans toutes les strates de l’entreprise, du dirigeant au compagnon.

Par Marie Gérald

Photo de une : ©OPPBTP