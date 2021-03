Marque française emblématique, spécialisée dans la distribution des matériaux de construction, Point.P met à la disposition des professionnels du bâtiment et des particuliers une vaste gamme de matériaux de construction pour le gros œuvre et le second oeuvre, tels que ciment, peinture, plaques de plâtre, laine de verre et laine de roche et des tuiles et autres éléments de couverture.

Vous trouverez aussi dans nos agences des produits d’isolation de toiture, isolation phonique, isolation par l’extérieur, isolation thermique par l'intérieur ou d’isolation des combles, ainsi que des produits de quincaillerie et des produits de protection et de sécurité (chaussures de sécurité, gants ou casques de chantier). Nos experts en efficacité énergétique pourront vous conseiller sur les meilleures techniques pour la réalisation de vos chantiers de rénovation.

Pour vos travaux de rénovation, Point.P vous offre, via ses agences, showroom ou catalogues en ligne une riche variété de modèles de carrelages, volets ou fenêtres de toit VELUX, des portes coulissantes, verrières ou des meubles de salle de bains et des équipements sanitaires pour la salle de bains et la cuisine. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos vendeurs experts qui sauront vous accompagner et vous conseiller, avec l'aide de nos outils de simulation digitaux, afin de réaliser votre projet.

Point P c’est surtout des marques de références :