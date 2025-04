POINT.P : nouveaux films sous dallage ULTIBAT performants

Une innovation technique pour renforcer la qualité des ouvrages

La gamme de films sous dallage ULTIBAT se distingue par ses macro-perforations uniques, qui optimisent la gestion de l'humidité lors du séchage du béton. Ce procédé innovant permet de réduire le risque de tuilage et de fissuration des dalles, contribuant ainsi à la durabilité et à la fiabilité des ouvrages. Cette solution répond directement aux problématiques exprimées par les professionnels du bâtiment, en apportant une réponse simple et efficace pour une mise en œuvre optimale.

Films sous dallage ULTIBAT : une exclusivité pour une construction conformée et performante

Avec cette nouvelle gamme de films sous dallage, POINT.P propose trois références exclusives de films macro-perforés :

Deux références en 200 microns (150 m² – Largeur 3 m et 6 m)

(150 m² – Largeur 3 m et 6 m) Une référence en coextrudé 160 microns (150 m² – Largeur 6 m)

Disponibles depuis avril 2025 dans les 800 agences POINT.P à travers la France, ces films sont conçus pour garantir une mise en œuvre facile et une qualité optimale, en parfaite conformité avec la réglementation actuelle.

L'engagement de POINT.P pour les professionnels du bâtiment

À travers cette nouvelle gamme, POINT.P réaffirme son engagement à accompagner les professionnels du bâtiment en proposant des solutions conformes et performantes. L'enseigne met également à disposition des outils et supports pédagogiques pour faciliter la compréhension et l'application des évolutions réglementaires, permettant ainsi aux artisans de maintenir des pratiques optimales sur le terrain.

ULTIBAT : la marque de POINT.P spécialement conçue pour les pros

ULTIBAT, marque dédiée aux professionnels du bâtiment, propose une large gamme de produits techniques de gros œuvre, couverture, PMO et éléments de plancher. Chaque produit de la marque ULTIBAT est conçu pour répondre aux exigences spécifiques des chantiers, tout en garantissant des prix justes et une performance maximale.

Témoignages des experts POINT.P

Audrey Maréchal, Cheffe de Marché ULTIBAT gros-œuvre, déclare : " Nous sommes fiers de proposer la première gamme de films sous dallage répondant aux nouvelles exigences réglementaires. Cette innovation permet à nos clients de respecter les exigences du DTU et de se protéger contre d’éventuels litiges, tout en respectant les clauses de leurs contrats d’assurance dommage-ouvrage. "

Bertrand Alard, Directeur Marketing POINT.P, ajoute : " Cette solution de films sous dallage fait partie de notre stratégie d'innovation et répond aux besoins des artisans en leur offrant des produits conformes, fiables et facilement accessibles. "

Pour en savoir plus exit_to_app