Escroquerie à la rénovation : 4 personnes mises en examen dans le Haut-Rhin

Le procureur de la République de Colmar a annoncé que quatre personnes gérant des entreprises de rénovation, de couverture et de zinguerie, ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Elles sont soupçonnées d’avoir escroqué plus de 66 personnes dans le Haut-Rhin, et notamment des personnes âgées.

Quatre personnes ont été mises en examen pour escroqueries en bande organisée et placées en détention provisoire, annonce le parquet de Colmar. Il s'agit d'une famille, qui gérait « plusieurs sociétés de rénovation immobilière, de couverture et de zinguerie », a indiqué le procureur de la République de Colmar dans un communiqué. Des escrocs qui visaient des personnes âgées Deux parents âgés de 47 et 46 ans et leurs deux enfants de 24 et 22 ans sont soupçonnés d'avoir escroqué au moins 66 victimes dans le Haut-Rhin, et notamment des personnes âgées auxquels ils faisaient miroiter des aides imaginaires, ou dressaient de faux constats de contamination par des parasites. « Ils ne respectaient pas les dispositions particulières au démarchage à domicile, et usaient de manœuvres pour convaincre les victimes », précise le procureur. Ce type d'escroqueries à la rénovation visant des personnes âgées sont malheureusement courantes, comme en témoigne une récente affaire à Limoges, ou encore à Marseille. Après 18 mois d'enquête, les suspects ont été interpellés sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Kingersheim (Haut-Rhin), lors d'une opération qui a mobilisé 26 enquêteurs et 33 agents d'intervention. Au cours de cette opération, 8 véhicules d'une valeur totale d'1,4 million d'euros ont été saisis, 565 000 euros en liquide, ainsi que des vêtements et accessoires de luxe estimés à 140 000 euros. Les suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour de nombreuses infractions : escroqueries en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, travail dissimulé, ou encore pratique commerciale trompeuse. Claire Lemonnier (avec AFP)