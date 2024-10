Entretien avec Daniel GARAULT, Directeur des Enseignements Techniques au Lycée Raspail

Lors du salon, nous avons eu l’opportunité d’échanger avec Daniel GARAULT, un expert en formation dans le secteur de l’énergie. Il nous a parlé de l’importance de former notre jeunesse aux enjeux climatiques et énergétiques actuels. Ces jeunes, motivés et passionnés, sont déjà sensibilisés aux enjeux environnementaux dès leur entrée dans le monde de la formation. Daniel GARAULT a souligné que, grâce à des programmes adaptés, ils acquièrent des compétences pratiques et théoriques essentielles pour naviguer dans le monde professionnel moderne.

Grâce à des formations en BIM (Building Information Modeling) et à la modélisation 3D, les jeunes sont mieux préparés à relever les défis de demain.