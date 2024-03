Et vous, votre assureur vous aide-t-il à préparer votre retraite ?

À la retraite, il est vraisemblable que vos revenus diminueront. Si vous voulez maintenir le niveau de vie qui est le vôtre aujourd’hui, il est indispensable d’anticiper cette baisse de revenus et de vous constituer le plus tôt possible une épargne complémentaire. Cette vidéo vous présente les principales solutions complémentaires d’épargne et vous explique comment SMABTP peut vous accompagner dans la préparation de votre retraite.