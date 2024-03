Et vous, votre assureur vous apporte-t-il une expertise technique en construction ?

Les réglementations et les directives en matière de sécurité et de prévention, les normes techniques et celles concernant la qualité sont nombreuses, complexes et évoluent très vite. Leur impact sur les règles d’assurance pouvant être important, notamment en matière de nouveaux risques, elles nécessitent de mettre en place une information et un suivi réguliers. Exactement ce que fait SMABTP !