FAME, fabricant français de portes de garage et de portes industrielles, lance son tout nouveau configurateur de portes de garage. Accessible en ligne gratuitement depuis le site web www.fame.fr, il offre aux professionnels tout comme aux particuliers l’opportunité de donner vie à leur projet. Il est disponible pour toutes les gammes de produits HABITAT et, “responsive”, il s’adapte à tous les appareils. C’est l’outil indispensable pour mieux se projeter et déclencher l’acte d’achat.

Il était déjà disponible pour les portes de garage à refoulement plafond. Très attendu par ses clients, le configurateur FAME est désormais adapté aux portes de garage à déplacement latéral, à ouverture battante ou encore aux portes de service. La navigation est simple, intuitive et identique pour toutes les gammes.

Quelques clics suffisent pour rentrer les dimensions de la baie, choisir ou modifier une couleur et un aspect extérieur, intégrer des hublots, un décor ou des options telles qu’un ouvrant, un passe-lettres ou une grille d’aération. La porte est personnalisable à l’infini pour refléter la personnalité singulière de chaque famille. Le plus : intégrer une photo de sa propre maison pour un rendu plus vrai que nature !

Les bénéfices sont multiples. Rien de tel pour les professionnels que d’accompagner une proposition commerciale avec un rendu du projet final pour déclencher l’acte d’achat. C’est particulièrement vrai pour les entreprises qui ne disposent pas de showroom. Pour les particuliers, l’outil est une aide indéniable pour mieux se projeter et s’assurer que les envies s’harmonisent bel et bien avec le reste des extérieurs de la maison. La famille a tout le loisir d’essayer à la maison les nombreuses combinaisons possibles pour personnaliser la porte, en toute tranquillité et sérénité. Le projet se concrétise, les envies se précisent. La décision d’achat est plus mûrie, plus réfléchie, et donc plus rapide. Tout le monde est gagnant.

Autre atout majeur : “responsive”, le configurateur devient mobile et tout-terrain ! Il fonctionne désormais avec tous les appareils : PC, smartphone, tablette. Une simple connexion à Internet suffit pour l’utiliser en toutes circonstances.

