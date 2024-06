Une porte de garage qui allie confort et rapidité et esthétisme

La porte de garage à déplacement latéral de FAME, fabricant français depuis près de 30 ans, est la porte la plus rapide à poser du marché, elle se pose en une demi-journée et avec un seul poseur. Une révolution ! Une pose rapide, intuitive et confortable grâce notamment à son support mural de refoulement, aux panneaux pré-percés et aux roulettes prémontées sur les panneaux et réglées d’usine.

Non seulement elle est facile à poser mais elle est très esthétique avec ses finitions blanches intérieures. Elle peut être déclinée en toutes les couleurs souhaitées grâce à un contretypage et FAME propose de nombreuses options et décors, notamment des trappes à chat, des passe-lettres, des options « forte exposition au soleil », etc.

Elle est déclinable en de grandes dimensions, ses courbes spéciales permettent d’éviter tous les obstacles que vos clients pourraient avoir dans leur garage. Les avantages du sur-mesure !

Cette porte de garage est fabriquée en France, sur le site de production de FAME situé en Champagne-Ardenne. Cette porte sectionnelle est composée de panneaux à rupture de pont thermique, d’un cadre aluminium laqué blanc intégré et d’un intérieur blanc, elle présente de grandes qualités d’isolation et notamment une très bonne étanchéité ainsi que des finitions parfaites tels que les 3 U d'habillage en aluminium laqués à la couleur de la porte. Elle est proposée en version motorisée ou manuelle, sans ouvrant ou avec vantail ouvrant, avec refoulement à 90°.

En bref, c’est la porte de garage sectionnelle à refoulement latéral qui ravira poseurs, techniciens et particuliers.

Pour en savoir plus exit_to_app