Entreprise familiale forte d’une expérience de plus de 25 ans exclusivement dans la conception et la production de portes de garage et de portes industrielles, FAME a fait le choix d’allier technicité, qualité et design.

De fabrication française, la société propose un large choix de produits sur-mesure qui s’adaptent tant aux projets de construction qu’à la rénovation.

FAME, c’est 9O collaborateurs au service de ses clients, 15 OOO portes de garage et portes industrielles sorties d’usine par an et un chiffre d’affaires de plus de 18 millions d’euros en 2O19.

En constante progression, FAME poursuit son développement en remettant au goût du jour les portes de garage à déplacement latéral qui ont pour caractéristique principale une meilleure isolation grâce, notamment, à des panneaux isolants de 40 mm. Elles connaissent aujourd’hui un franc succès. Parallèlement, FAME étoffe sa gamme de portes de garage sectionnelles à refoulement plafond en y intégrant un portillon, un produit apprécié pour la rénovation.

Aujourd’hui, la société FAME fabrique plus de 14 000 portes de garage par an pour la plus grande satisfaction de ses 2 000 clients professionnels et des utilisateurs.

Le savoir-faire de FAME :