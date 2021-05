Grâce à la conception innovante, les FPP-V preSelect MAX sont disponibles dans de grandes dimensions (même 134x140 cm) et avec triple vitrage. Les avantages de ces fenêtres sont également l'entrée d'air automatique V40P, qui elle-même peut gérer la bonne quantité d'air frais dans les combles et le système topSafe, qui augment la sécurité d'utilisation et protège contre les effractions.

FPP-V preSelect MAX est également équipé de la technologie thermoPro, qui augmente en outre sa durabilité et son isolation thermique. Les fenêtres projection-rotation possède également large gamme d'accessoires d'équipement complémentaire.