Ferme-porte intelligent débrayable GR500 FS pour portes coupe-feu

Tous les lieux publics doivent respecter les normes de sécurité incendie en assurant le compartimentage des bâtiments. Le plus souvent, des ferme-portes sont installés sur les portes coupe-feu ce qui peut se révéler gênant pour la libre circulation des personnes à mobilité réduite. Les établissements hospitaliers sont particulièrement concernés par cette problématique.

Le GR500 FS constitue une alternative remarquable aux ferme-portes traditionnels. Ce ferme-porte intelligent débrayable permet une utilisation libre et sans contrainte des portes coupe-feu tout en assurant leur fermeture en cas de détection incendie. Plus besoin de tenir la porte ou de la bloquer : moins de contacts avec la porte et donc plus d’hygiène.

Évite le contact et le blocage de la porte

Les + produit GROOM :

« Porte libre » : élimine la contrainte de la fermeture automatique du ferme-porte

: élimine la contrainte de la fermeture automatique du ferme-porte Permet une position libre du vantail , notamment ouvert : évite toute manipulation et tout contact avec la porte

, notamment ouvert : évite toute manipulation et tout contact avec la porte Garantit la fermeture du vantail, par ordre de la centrale incendie CMSI assurant le compartimentage

assurant le compartimentage Alimentation 24/48 Vcc avec sélection automatique

avec sélection automatique Conforme aux normes : feu EN 1634, EN 1154, EN 1155, certifié CE et accessibilité HPMR

: feu EN 1634, EN 1154, EN 1155, certifié CE et accessibilité HPMR Pas de câble apparent (pour une pose côté paumelles corps sur dormant type G)

Les caractéristiques du ferme-porte intelligent débrayable GR500 FS, hygiénique, pratique et sécuritaire, en font une solution adaptée aux bâtiments publics et de santé.