Depuis plus de 110 ans, la société Groom est reconnue comme un des leaders en France de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de fermetures, au sens large du terme et aujourd’hui notre nom est synonyme, dans le langage courant, de ferme-portes !

Gage du savoir-faire de nos salariés et de l'efficacité de nos méthodes de travail, notre site industriel de Fougères est certifié NF EN ISO 9001 Version 2015 dans les domaines de la conception, fabrication et distribution des systèmes de fermetures et d'accessoires pour portes et des systèmes d'aération et désenfumage.

Ainsi, grâce à une implantation industrielle nationale de qualité, GROOM vous garantit une force de réactivité et de proximité pour longtemps.

Le savoir-faire de Groom :

Gamme Compartimentage : fonctions d’un ferme-porte, guide de choix, ferme-portes contemporains, ferme-portes traditionnels, équipements linéaires de sécurité, charnières pivots, quicaillerie.

Gamme Désenfumage : exigences normatives, choix d’un DENFC, exemple remplissages possibles, DENFC EXUGROOM, DENFC SKYGROOM, prise d’air,

Gamme Aération solutions LIOBAL

Gamme verrouillage solutions easy acces et GRS